L'expressivité de l'(icono)texte. Avec Éric Bordas & Jacques Dürrenmatt (Séminaire "Le style en (icono)texte : littérature et bande dessinée, Paris Sorbonne)

Sixième séance du séminaire de recherche "Le style en (icono)texte : littérature et bande dessinée"

6 juin 2025 - 16h-18h

Maison de la Recherche de Sorbonne Université, 28 rue Serpente (Paris), salle D223.

Expressivité de l'(icono)texte

Eric Bordas (ENS de Lyon) - "Expressivité du détachement : l'exemple de la relative"

Le détachement prosodique intégré à la syntaxe de la phrase et du texte est l’une des réalisations les plus sollicitées par la langue française comme forme d’expression à part entière. Il pose la question de sa signification. La logique grammaticale donne des arguments de poids pour reconnaître une sémantisation explicative dans certains détachements de relatives, mais avoue également ses limites devant des emplois qui peuvent paraître arbitraires. La stylistique de la langue invite à lire ces détachements comme des phénomènes d’expressivité qui peuvent traduire un point de vue interne sensible, mais, aussi et surtout, qui peuvent valoriser et hiérarchiser des énoncés pour obtenir une régulation textuelle du phrasé en fonction de l’implication personnelle du locuteur dans sa parole. Objet rythmique visuel, asémantique en lui-même, le détachement des relatives à l’écrit est profondément sémiotique et sollicite une inédite écoute du regard.

Éric Bordas est professeur de stylistique à l’École Normale Supérieure de Lyon. Parmi ses dernières publications : « ‘‘Que fais-tu ? Qu’est-ce que tu fais ? Tu fais quoi ?’’ Ordre des mots et interrogation en français : une question d’expressivité », Neuphilologische Mitteilungen, Helsinki, 2019, vol. II CXX, pp. 473-484 ; Langages (dir.), Paris, 2022, n° 228 [La notion d’expressivité], 2022 ; « Expressivité de la cataphore », Lingvisticæ Investigations, 2023, vol. 46 [1], pp. 133-146.

Jacques Dürrenmatt (Sorbonne Université, STIH) - "Comment penser ensemble les styles de l'image et de l'écrit dans la bande dessinée ?"

L'analyse stylistique de la bande dessinée se heurte régulièrement à la difficulté de traiter ensemble deux modes de représentation qui possèdent leurs règles propres et attendent des procédures différentes d'interprétation qui engagent des processus cognitifs en grande partie dissemblables tant dans la reconnaissance des unités que dans le calcul syntaxique. S'il apparaît évident, comme l'avance T. Groensteen contre une certaine conception traditionnelle de la bande dessinée, que « la bande dessinée ne peut être définie comme étant essentiellement un mixte de texte et d'image » puisque c'est le principe de séquentialité iconique qui prime pour la définir, on reconnaîtra que la question ne se pose pas la plupart du temps, autant dans les bandes dessinées muettes que dans celles où le texte se réduit à des discours de personnages qu'on peut considérer comme des images de paroles plus que comme des textes qui coexistent avec des dessins. La possible proximité stylistique entre dessin et écriture apparaît surtout intéressante dans une catégorie spécifique du 9e art, celle des œuvres qui donnent une place prépondérante au récitatif. Si la coexistence de la visibilité et de la lisibilité d'un même énoncé textuel a pu être déjà abondamment commentée, envisager une congruence forte entre phrase et case constitue un défi que la sémiotique des années 1970-80 a tenté de relever sans y parvenir de façon convaincante, comme l'ont montré Eco, Mitchell ou Harry Morgan, avant les propositions nettement plus sérieuses de Thierry Groensteen, qui servent aujourd'hui de références et fonctionnent surtout au niveau arthrologique, i.e. de de la solidarité iconique. On reviendra donc sur cette question en s'appuyant sur un corpus de BD des origines dans la mesure où la dépendance entre texte et image y est toujours apparue comme hautement problématique.

Jacques Dürrenmatt, professeur d’histoire du français et de stylistique à Sorbonne Université (Faculté de Lettres), a publié plusieurs ouvrages consacrés aux questions soulevées par la division et la fragmentation des textes littéraires, aux usages esthétiques de la ponctuation et de la typographie, notamment romantiques (Bien coupé mal cousu, La Ponctuation en français), ainsi qu’à l’évolution de la phrase en français (dans Une histoire de la phrase française) et de la bande dessinée du XIXe siècle à aujourd’hui (Bande dessinée et littérature).

