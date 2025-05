Trans-Indigenous Methodologies. Conf. de Chadiwk Allen (Montréal & en ligne)

Conférence du Prof. Chadiwk Allen (Université de Washington) : Trans-Indigenous Methodologies

L'activité se déroulera le 21 mai 2025, de 14h à 15h30, à l'UQAM, pavillon Judith-Jasmin (local J-4225) et en ligne (Zoom).

Pour accéder au Zoom : https://crilcq.org/activites/5334/

En marge du colloque « Décoloniser la comparaison : lectures transautochtones des littératures contemporaines du Canada et du reste des Amériques », qui aura lieu le 22 mai à l'UQAM, Simon Levesque (UQAM & UQTR) reçoit Chadwick Allen (University of Washington) pour la conférence « Trans-Indigenous Methodologies », qui sera en anglais. La conférence sera animée par Diana Mistreanu (Universität Passau).

L'organisation de cette conférence est soutenue par le Groupe de recherche interdisciplinaire sur les affirmations autochtones contemporaines (GRIAAC) et le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec (CRILCQ).

Résumé / Abstract:

[FR] Au-delà d’un slogan accrocheur, que pourrait signifier la « décolonisation » pour la pratique de nos recherches et de notre enseignement? Pour commencer à répondre à cette question, Chadwick Allen revisite son ouvrage de 2012, Trans-Indigenous: Methodologies for Global Native Literary Studies, et examine ce qui a – et surtout ce qui n’a pas – changé dans les études littéraires qualifiées de « comparatives », « mondiales » et/ou « globales » au cours de la décennie qui a suivi sa publication. Comment les provocations visant à centrer l’autochtonité comme optique et comme mode d’analyse ont-elles été reprises, étendues, critiquées ou réimaginées?

[EN] Beyond providing a catchy slogan, what might “decolonization” mean for the practice of our scholarship and teaching? As a beginning of an answer, Chadwick Allen revisits his 2012 book Trans-Indigenous: Methodologies for Global Native Literary Studies and considers what has—and, importantly, what has not—changed within literary studies marked as “comparative,” “world,” and/or “global” in the decade since the book’s publication. How have provocations to center the Indigenous as an optics and as a mode of analysis been taken up, extended, critiqued, or reimagined by others?

—

L'événement Facebook du colloque « Décolonisier la comparaison » du 22 mai : https://www.facebook.com/share/16GsQVGPC7/