Décoloniser la comparaison : lectures transautochtones des littératures contemporaines du Canada et du reste des Amériques (Montréal & en ligne)

Colloque international

Décoloniser la comparaison : lectures transautochtones des littératures contemporaines du Canada et du reste des Amériques

L'événement se tiendra le 22 mai 2025 à l'UQAM, dès 9h, Pavillon Judith-Jasmin (local J-4225) et en ligne (Zoom).

Le colloque international « Décoloniser la comparaison : lectures transautochtones des littératures contemporaines du Canada et du reste des Amériques » est organisé par la Chaire de recherche du Canada en histoire culturelle des pratiques non dominantes, en collaboration avec le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec (CRILCQ), le Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones (CIÉRA), le Groupe de recherche interdisciplinaire sur les affirmations autochtones contemporaines (GRIAAC) et la Chaire de recherche France-Québec sur les enjeux contemporains de la liberté d’expression (COLIBEX).

Comité organisateur

Diana Mistreanu (Universität Passau) & Simon Levesque (UQAM & UQTR).

Programmation



9h – Accueil

9h20 – Mots de bienvenue

9h30 – Conférence plénière 1 (FR)

Marie-Ève Bradette (Université Laval), « Les littératures des Premières Nations au Québec : entre plurilinguisme et transautochtonité »

10h15 – Pause

10h30 – Bloc 1 (FR)

Présidence : Simon Levesque (UQAM & UQTR)

Christophe Premat (Université de Stockholm), « Mischief et transautochtonité : repenser les récits autochtones à travers Miss Chief Eagle Testickle de Kent Monkman »

Vanessa Pastorini (Université de São Paolo), « Littérature autochtone : une voie d’accès aux mémoires souterraines »

11h30 – Pause

11h45 – Bloc 2 (FR)

Présidence : Juliette Rogers (Macalester College)

Myriam St-Gelais (Collège de Maisonneuve) & Eang-Nay Theam (Collège de Maisonneuve), « Langue et traditions orales. Entre subversion, détournement et réappropriation territoriale dans la littérature innue et chez Cliff Cardinal »

Salomé Beaurez-Roy (Université de Limoges & Université de Poitiers), « La réappropriation culturelle et territoriale des Autochtones en littérature (1960-2010) : approche comparée de l’auto-écriture autochtone en Amérique »

12h45 – Pause du midi

14h – Conférence plénière 2 (FR)

Natasha Kanapé Fontaine (écrivaine), « Esheuapitiman : une perspective autochtone sur la décolonisation de la recherche francophone »

14h45 – Pause

15h – Bloc 3 (FR/ES)

Présidence : Marie-Ève Bradette (Université Laval)

Ana Kancepolsky Teichmann (Université Laval), « “Que la memoria vuelva a ser un solo río” : images de la résurgence dans des littératures innues et mapuches contemporaines »

Renato Rodriguez-Lefebvre (Université de Montréal), « Décoloniser l’autre de la langue et la langue de l’autre : à la recherche d’échos »

16h – Pause

16h15 – Bloc 4 (EN/FR)

Présidence : Renato Rodriguez-Lefebvre (Université de Montréal)

Malou Brouwer (University of Alberta), « Poems-as-language-lessons: Indigenous Women’s Translingual Poems as Language Revitalization » (EN)

Juliette Rogers (Macalester College), « Les relations intergénérationnelles : pour une lecture transautochtone de L’or des mélèzes de Carole Labarre et The Missing Morningstar de Stacie Shannon Denetsosie »

17h15 – Remarques conclusives (EN)

Chadwick Allen (University of Washington)