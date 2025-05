Offre de contrat post-doctoral – Anthologie des récits de voyageurs en Corse (XIXᵉ siècle) – UMR CNRS 6240 LISA, Université de Corse

L'UMR CNRS 6240 LISA de l'Université de Corse Pasquale Paoli propose un contrat post-doctoral en Littératures et Humanités Numériques, dans le cadre du projet intitulé « Le voyage en Corse au XIXᵉ siècle : regards, récits et représentations » placé sous ma responsabilité scientifique.



À l’intersection des études littéraires, historiques et numériques, ce projet vise à établir à terme une anthologie critique, illustrée et numérique des récits de voyageurs en Corse au XIXᵉ siècle. Il combinera une approche pluridisciplinaire (littéraire, historique, anthropologique) ainsi qu'une réflexion sur les outils numériques tels que la cartographie sensible, l'édition critique enrichie (XML-TEI), et un corpus sonore, disponible sur la plateforme de science ouverte M3C.



Profil recherché :

Nous recherchons une personne titulaire d’un doctorat en langue et littérature régionales, en littératures générale ou comparée, en histoire culturelle, en humanités numériques ou disciplines connexes, disposant de compétences en édition critique ou bien en analyse de corpus patrimoniaux, et idéalement familière avec les technologies XML-TEI, la cartographie numérique et les corpus multilingues.



Ce projet s’inscrit dans les axes de recherche de l’UMR CNRS 6240 LISA, en lien avec le programme Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses (M3C). Il bénéficie d’un ancrage régional fort et d’une approche transdisciplinaire mobilisant littérature, histoire, anthropologie et humanités numériques.



Le projet débouchera sur la production d’une anthologie illustrée, le développement d’un parcours cartographique et sonore interactif accessible en archive ouverte via la plateforme M3C, apportant une contribution scientifique, pédagogique et patrimoniale significative pour la Corse et au-delà.



Informations relatives au poste :

Entrée en fonction : 1ᵉʳ janvier 2026

Durée du contrat : un an (année civile 2026), renouvelable une fois sur conditions.

Lieu de travail : Corte, Corse



L'ensemble des informations est à cette adresse : https://ricerca.universita.corsica/article.php?id_site=3&id_rub=372&id_art=6812&lang=frAttention, la phase de candidature débutera le 9 juin 2025 et sera ouverte jusqu’au 30 juin 2025.

N’hésitez pas à me contacter directement en amont de votre dépôt de candidature (luzi_c@univ-corse.fr) pour toute information complémentaire.