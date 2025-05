Caterina Menichetti, Federica Fusaroli, Camilla Talfani (dir.), La littérature occitane médiévale dans sa tradition manuscrite. Témoins, traditions, corpora

Le volume – conçu dans le cadre du projet FNS «Répertoire critique des manuscrits littéraires en ancien occitan», abrité à l’Université de Lausanne – réunit dix-neuf contributions de vingt-deux autrices et auteurs différents, travaillant sur les textes et les manuscrits de l’ancien occitan.

Réunis sous la direction de Caterina Menichetti (Section de français et Centre interdisciplinaire d’étude des littératures), Federica Fusaroli et Camilla Talfani de la Section de français, les articles mettent à profit les méthodes de la linguistique, de la linguistique de corpus, de l’écdotique, de la musicologie, de la codicologie et de la paléographie pour une meilleure appréciation du patrimoine manuscrit issu du Midi de la France et des territoires dans lesquels la littérature occitane s’est répandue.

L’ouvrage est disponible en texte intégral sur le site web de l’éditeur.

—

Indice

Caterina Menichetti, Introduction

I. Ajouts et limites du corpus

Martin Glessgen, Marco Robecchi, La base de données bibliographique du DAG et du DAO. Méthodologie informatique et philologique

Stefano Asperti, Maria Careri, Frammenti di uno sconosciuto poema sacro provenzale nelle Archives départementales des Bouches-du-Rhône

Federico Guariglia, Frammenti del Libre de vicis et de vertutz (Somme le roi) alla Biblioteca di Cremona

Ilaria Zamuner, I ricettari medici in lingua occitanica: stato dell’arte e analisi di un caso particolare (con esempi di lessicologia comparata)

II. Manuscrits, centres de copie et réseaux de transmission

Francesco Carapezza, La musica nei manoscritti letterari in antico occitano

Caterina Menichetti, Quelques considérations autour du ms. BnF, fr. 2164 du Roman de Jaufre

Catherine Léglu, Un “livre-monde” illustré en prose occitane: Londres, BL, Egerton 1500 et Add. 17920 (Avignon, c. 1321-1326)

Alessio Collura, La letteratura apocrifa in lingua d’oc sub specie traditionis: i manoscritti Paris, BnF, fr. 1745 e London, BL, Harley 7403

Federica Fusaroli, La tradizione manoscritta del Libre de vicis et de vertutz

Fabio Zinelli, Stratigrafie francescane: la scripta del manoscritto Assisi, Chiesa nuova, 9

Miriam Cabré, La narrativa in versi tra Occitania e Catalogna: nuove riflessioni sulle testimonianze manoscritte

Sadurní Martí, Per un riesame della tradizione occitana del Canto della Sibilla

III. Aux frontières du corpus: les manuscrits vaudois

Andrea Giraudo, I manoscritti in occitano valdese. Punti fermi e questioni aperte

Matteo Cesena, Un manoscritto cataro dalle valli valdesi: il caso del ms. Dublin, Trinity College Library, 269

IV. Les troubadours entre “traces” et chansonniers

Paolo Di Luca, La tradizione extravagante della lirica trobadorica (le tracce): ricognizione e prospettive di ricerca

Niccolò Antonio Favaretto, Un poemetto enciclopedico nei canzonieri trobadorici: il caso del Thezaur di Peire de Corbian

Barbara Francioni, Sur l’étude graphématique du chansonnier occitan D-Dª. Premières remarques

Marina Navàs, Camilla Talfani, Nuove indagini sulla confezione del canzoniere trobadorico R

Ivo Elies Oliveras, Il copista e i lettori: maniculae, segni e annotazioni nel canzoniere C

Bibliographie

Index des noms

Index des textes anciens

Index des textes des troubadours

Index des manuscrits et des imprimés