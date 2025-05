Doctorales de l’ED3 : « Intime et politique »

Sorbonne Université - Amphithéâtre Cauchy

Samedi 24 mai 2025, 9h30-17h30

Afin de pouvoir accéder au bâtiment de la Sorbonne, merci de vous inscrire en envoyant votre nom et prénom, au plus tard le 20 mai, à l’adresse mail suivante : doctoralesed3@gmail.com. Il sera également possible d'assister à la journée en distanciel.

Programme

9h30 : Accueil des participants

9h50 : Introduction

I. Matérialité de l’intime

(Modération : Mélissa Thiriot)

10h00 : « De L’Enfant à L’Insurgé : la textualité du corps à l’épreuve de l’intime dans la trilogie autofictionnelle de Jules Vallès » - Alice Jousseaume (Sorbonne Université)

10h25 : « La matérialité dissidente : Objets quotidiens et résistance intime chez Milan Kundera » - Jia Xing (Université de Toronto)

Discussion et pause

II. La famille entre intime et politique

(Modération : Éloïse Bidegorry)

11h10 : « La Vie de Henry Brulard ou le récit d'une double entrée de la politique dans l'intimité stendhalienne » - Nicolas Chapeau (Université Paris Cité)

11h35 : « La famille, espace de création de l’intime ou de préparation politique ? » - Camille Joubert (Sorbonne Université, Université de Madrid)

Discussion et pause déjeuner

III. Récits intimes, histoires collectives

(Modération : Emma Lup)

14h00 : « Oublier ou raconter ? : Entre expérience individuelle et mémoire collective dans la littérature irakienne contemporaine chez Inʿām Kağğağī et Sinān Anṭūn. » - Laurie Burgaud (Université de Bruxelles)

14h25 : « De la politique de l'intime dans Vaste est la prison d'Assia Djebar » - Sarah Moudoub (Sorbonne Université)

Discussion et pause

IV. Intime et société

(Modération : Emma Lup)

15h10 : « Le Cœur est un Chasseur Solitaire : Politiques du Solipsisme » - Sofiane Estrade (Université de Limoges)

15h35 : « Esthétique de l’intimité au théâtre et au cinéma : lorsque parler de soi permet de faire monde » - Emilie Moulin-Traffort (Sorbonne Université)

Discussion et pause

V. Intimités engagées

(Modération : Adrien Berger)

16h20 : « Postures d’autrices et autofiction dans la dialectique entre intime et politique dans King-Kong Théorie (2006) de Virginie Despentes et Mémoire de fille (2016) d’Annie Ernaux » - Camille Bonniol-Testa (Université Complutense de Madrid)

16h45 : Entre l’intime et le politique dans Carnets du voyage en Chine de Roland Barthes - Norbert Gacek (Sorbonne Université et Université Jagellone)

Discussion et conclusion de la journée