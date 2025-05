Les écritures sous contrainte en Europe (Sorbonne nouvelle)

Journée d’étude

Les écritures sous contrainte en Europe

Samedi 21 juin 2025

Maison de la recherche de la Sorbonne Nouvelle

(4 rue des Irlandais, 75005 Paris)

Organisateurs :

Hermes Salceda (Université de Vigo, ILing) et Alain Schaffner (Sorbonne Nouvelle)

Avec le soutien de l’UMR Thalim (Sorbonne Nouvelle, CNRS, ENS), de la Commission de la Recherche et de la Direction des Affaires internationales de la Sorbonne Nouvelle.

Si l’Oulipo a constitué au cours de ses premières années d’existence en France un groupe très discret, les écritures sous contrainte dont il est à l’origine connaissent, en ce début de xxie siècle, un succès international. Les créations potentielles sont en effet élaborées à partir de bases mathématico-logiques communes, censées être totalement indépendantes des langues-cultures dans lesquelles elles s’expriment, ce qui signifie qu’elles sont fondamentalement exportables. Cela explique sans doute en partie leur succès éditorial et médiatique. Ces ouvrages hors du commun offrent de nouveaux plaisirs de lecture, se présentent comme des objets de recherche déconcertants qui défient l’herméneute et font figure de sources d’inspiration pour des créateurs venus d’horizons divers. Une communauté d’Oulipiens et d’“oulipotes” s’est ainsi constituée, dans les différentes langues d’Europe, et se manifeste régulièrement à travers toutes sortes d’événements, qu’ils soient universitaires ou non : colloques, éditions, traductions, mais aussi expositions, lectures, concerts, installations, ateliers d’écriture...

L’étude de la réception à grande échelle des littératures sous contrainte dans les langues européennes passe donc par l’observation attentive des traductions, de la réception universitaire des textes oulipiens, des productions des écrivains travaillant sous contrainte dans d’autres langues que le français. On pourra y associer celle des créateurs intervenant dans le domaine des arts plastiques, de la musique, des écritures numériques, et des innovations pédagogiques.

Cette journée d’étude est un premier pas vers un projet plus plus vaste dont l’ambition serait dans un premier temps de cartographier les écritures sous contrainte dans les langues européennes, puis d’y associer dans un second temps les autres langues du monde.

Programme

9h00 Italie

— Laura Brignoli (Università Iulm - Milano) : L'évolution de la production oplépienne en 35 ans de plaquettes.

— Michele Costagliola d’Abele (Universitá di Napoli L’Orientale) : De l'Oulipo à l'Oplepo: vecteurs et étapes clés pour la diffusion de la notion de littérature potentielle en Italie entre 1960 et 1990.

10h00 Catalogne : Ricard Ripoll (Université Autonome de Barcelone) : Contraintes catalanes.

10h30. Pause Café

11h00 Danemark : Steen-Bille Jorgensen (Université de Aarhus) : L’écrivain (oulipien) dans l’espace public – Interventions ludiques entre Paris et Copenhague.

11h30 Allemagne : Jurgen Ritte (Université de la Sorbonne-Nouvelle) : « Une pièce hautement remarquable » - Fortune et infortunes de l’Oulipo en Allemagne.

12h. Buffet

13h30 Espagne

— Éric Beaumatin (Université de la Sorbonne-Nouvelle) : Plagiaires par anticipation en Espagne.

— Hermes Salceda (Université de Vigo) : Panorama des écritures sous contrainte en Espagne.

14 :30. Croatie :

Vanda Mikšić : (Université de Zadar) : Réception et production des écritures sous contrainte en Croatie et dans la zone linguistique BCMS.15h00. Monde anglophone

Chris Clarke : Une contrainte, quel que soit son nom...: Pistes parallèles et formes analogues en création littéraire anglophone 1962-1982.

15h30. Pause café.

16h00. Table ronde finale (discussion, conclusions) animée par Alain Schaffner et Hermes Salceda