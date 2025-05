Claudio Milanese (dir.), Effetti reali. La non fiction tra Italia, Francia, Spagna e America Latina

Il termine "non fiction" indentifica storicamente un fenomeno letterario apparso negli anni '60, collegato al new journalism, e che contamina tutte le forme del racconto. La "non fiction" risponde a un bisogno di realtà. Investiti dai nuovi media, dalla stampa controllata dal potere finanziario e dai governi autoritari, immersi nel flusso dei social e delle fake news, i lettori tornano a cercare la verità nella parola, in "romanzi" che raccontano storie vere, fatti avvenuti, personaggi reali, in luoghi e tempi definiti. La "non fiction" cerca la verità del presente, ma anche la memoria, l'io, le vite degli altri, i segreti dei paesi lontani e la parte ignota di quelli vicini. La natura, i confini e le forme della "non fiction" in Italia, Francia, Spagna e America Latina sono studiati attraverso venti opere rappresentative selezionate da un'équipe di specialisti di questa scrittura della realtà, che è il fenomeno narrativo più rappresentativo degli ultimi anni.

Le terme Non-Fiction désigne un phénomène littéraire apparu au cours des années 60, en lien avec le New Journalism, et désormais étendu à toutes les formes de récit. La Non-Fiction répond à un besoin de réalité. Les lecteurs, soumis aux nouveaux médias, à une presse contrôlée par les pouvoirs financiers et les gouvernements autoritaires, engloutis sous le flot des réseaux sociaux et des fake news, partent à la recherche la vérité dans les mots et les "romans" qui traitent d'histoires véritables, de faits avérés, de personnages réels, en des lieux et des temps bien déterminés.

La Non-Fiction interroge le présent, mais aussi la mémoire, elle cherche la vérité du sujet et celle d'autrui, traque les secrets des pays lointains comme ceux des voisins immédiats. La nature, les délimitations et les formes de la Non Fiction en Italie, en France, en Espagne, en Amérique latine sont étudiées à la faveur d'une vingtaine d'oeuvres représentatives, choisies par une équipe de spécialistes de ces écritures de la réalité, lesquelles constituent le phénomène narratif le plus représentatif de ces dernières années.

