Sciences-po Aix, vacations en Culture générale, rentrée 2025

Le département de culture générale de Sciences-po Aix recrute pour l'année scolaire 2025-2026 des vacataires pour des conférences de méthode en première année.

Les vacations se déroulent en présentiel à l'IEP d'Aix-en-Provence.

Elles se déroulent à horaire fixe hebdomadaire, sur 7 séances par semestre (2h par semaine), soit 14 séances de 2h dans l'année (28h). Possibilité de prendre en charge plusieurs TD.

Les profils pluridisciplinaires seront privilégiés; vos diplômes doivent être en littérature, philosophie, voire histoire-géographie. Les parcours atypiques seront également considérés (anciens étudiants des IEP par exemple), mais il faut garder à l'esprit qu'ils s'agit d'un travail d'enseignant qui implique méthodologie de la dissertation, maîtrise de l'histoire des idées et des grands classiques, et correction de copies (contrôle continu et correction des dissertations de partiel).

Merci d'envoyer rapidement un CV et un mail de motivation dans lequel vous indiquez votre ancrage géographique, les grandes lignes de votre parcours, votre capacité à vous libérer chaque semaine, et vos compétences d'enseignement, de méthodologie et de corrections de dissertation.

Adresser le tout à Lucie Luthereau, PRAG en culture générale, coordinatrice de première année en culture générale: lucieluth@hotmail.fr