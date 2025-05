Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire (Bac 2026)

Dossier par Lorena Ayala et Samuel Miloux

Traduit de l'ancien français par Romain Enriquez

Pourquoi, alors que nous tenons tant à être libres, continuons-nous d’obéir ?

Écrit dans le contexte de la monarchie absolue naissante du XVIᵉ siècle, le Discours continue à nous interpeller, parce qu’il pose une question essentielle : celle des origines et des ressorts de l’obéissance, mais aussi des moyens de ne pas y succomber.



TOUT POUR COMPRENDRE

• Notes lexicales

• Biographie de l’auteur

• Contexte historique et culturel

• Genèse et genre de l’œuvre

• Chronologie et carte mentale

« DÉFENDRE » ET « ENTRETENIR » LA LIBERTÉ

• Analyse du parcours

• Le parcours dans l’œuvre

• Groupement de 6 textes

• Histoire des arts

VERS LE BAC

• 5 explications linéaires guidées

• Sujets de dissertation, de contraction de texte et essai et de commentaire guidés

• Parler de l’œuvre en entretien

• Termes d’analyse littéraire

• Méthodologie

