Musique et réflexivité de la littérature

Peut-on imaginer que la musique serve à la littérature de miroir ? Sous la baguette d'Alain Corbellari et Augustin Voegele, les deux revues de Fabula font paraître un double numéro sur les modalités de ce face-à-face entre littérature et musique. Du côté de Fabula-LhT, le dossier interroge les comparaisons de la littérature avec la musique proposées depuis le Romantisme, mais aussi les espaces communs aux deux arts, des pantomimes de Diderot à des pratiques actuelles. Du côté d'Acta fabula, un dossier critique vient présenter six essais récents qui mettent en lumière l'usage "autoréflexif" de la musique par des œuvres littéraires.

Le sommaire de Fabula-LhT accueille deux articles en varia : l'un sur la relation que Roland Barthes entretenait avec le surréalisme, l'autre sur la récriture des mythes par Christine de Pizan et Monique Wittig.