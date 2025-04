Utopies révolutionnaires ouest-africaines (années 1960-1970) : Entre Conakry et Dakar, Stokely Carmichael et Omar Blondin Diop (ENS Ulm)

07/05/2025, ENS, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris – Salle des Actes (18h-20h)

À l’occasion de la sortie de son ouvrage Un couple panafricain. Miriam Makeba et Stokely Carmichael en Guinée (éd. Ròt-Bò-Krik, avril 2025), Elara Bertho dialoguera avec Florian Bobin et Bokar Biro Ture (fils de Stokely Carmichael – Kwame Ture) autour des utopies révolutionnaires des années 1960-1970 en Afrique de l’Ouest. Ensemble, ils exploreront les ponts entre la Guinée sous Sékou Touré, avec le cas de Stokely Carmichael, et le Sénégal sous Léopold Sédar Senghor, avec celui d’Omar Blondin Diop.

Elara Bertho est chargée de recherches au CNRS, à LAM (Les Afriques dans le Monde, UMR 5115, Sciences Po Bordeaux). Ses travaux portent sur les relations entre littérature et histoire en Afrique de l’Ouest. Elle a publié notamment Sorcières, tyrans, héros (Honoré Champion, 2019), Histoire locale de Djiguiba Camara. L’œuvre d’un historien guinéen à l’époque coloniale (Brill, 2020). Elle dirige la collection « Lettres du sud » chez Karthala, et participe à des comités de rédaction de revues (Multitudes ; Cahiers de Littérature Orale ; Études Littéraires Africaines).

Florian Bobin est étudiant-chercheur en histoire à l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar. Membre du Groupe de recherche international Léopold Sédar Senghor (ITEM–CNRS/ENS & UCAD), il est l’auteur de Cette si longue quête. Vie et mort d’Omar Blondin Diop (Dakar : Jimsaan, 2024), biographie du premier Sénégalais admis à l’École normale supérieure. Ses recherches, portant sur les luttes de libération et la violence d’État dans le Sénégal post-indépendance, ont été publiées dans des revues telles que la Revue d’histoire contemporaine de l’Afrique et Études littéraires africaines, ainsi que chez Routledge.