Conférence de Gisèle Sapiro: Autour de "Qu'est-ce qu'un auteur mondial ? Le champ littéraire transnational"

Autour de Qu'est-ce qu'un auteur mondial ? Le champ littéraire transnational

Conférence de Gisèle Sapiro (CNRS & EHESS)

Mardi 27 mai 2025, 16h30

Dans le cadre du programme de spécialisation de Master en Littératures comparées et du cours "Approches et terrains comparatistes", le Centre interdisciplinaire d'étude des littératures (CIEL) recevra Gisèle Sapiro. Directrice de recherche au CNRS et directrice d’études à l’EHESS (Centre européen de sociologie et de science politique), membre de l’Academia Europeae et spécialiste de sociologie des intellectuels, de la littérature et de la traduction, elle parlera, entre autres, de son dernier livre: Qu'est-ce qu'un auteur mondial ? Le champ littéraire transnational, paru aux éditions du Seuil en 2024.