Deux postes de doctorant.e en humanités numériques (littérature suisse & française) dans le cadre du projet SNSF "Bit Philology" (Universität Bern)

Deux postes de doctorat à pourvoir dans le cadre du projet Bit Philology du groupe Digital Humanities de l'université de Berne.

Ce projet porte sur les matériaux nativement numériques dans les archives littéraires suisses et sur les méthodes de catalogage, d'édition et d'analyse de ces types de sources. Nous recherchons des personnes ayant des compétences en philologie, en littérature, en humanités numériques, en bibliothéconomie ou en archivistique. Les langues de travail sont l'anglais et le français (la maîtrise de l'allemand n'est pas nécessaire, mais elle est certainement utile pour s'intégrer à Berne).

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 mai 2025.

Les annonces complètes se trouvent ici :

https://ohws.prospective.ch/public/v1/jobs/84860eda-1db5-45e4-a57e-28ebd76f8ca2

- https://ohws.prospective.ch/public/v1/jobs/3d5a6fa1-34bc-46fe-97c8-7824fb084c57