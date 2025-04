Trois postes de doctorant.e en études littéraires dans le cadre du projet ERC "AFROPRESS" (Vrije Universiteit Brussel)

Actuellement, pour les bourses de recherche de la faculté de Lettres (Vrije Universiteit Brussel), nous sommes à la recherche de 3 doctorant.e.s boursier.ère.s. Plus précisément, dans le cadre de la préparation d’un doctorat, vos tâches seront les suivantes :

Vous ferez partie d’un nouveau projet ERC, « AFROPRESS : Recovering Global Exchanges from Sub-Saharan Africa’s Cultural and Political Magazines in the Age of Black Internationalism, 1918-68 » (https://researchportal.vub.be/en/projects/recovering-global-exchanges-from-sub-saharan-africas-cultural-and).

Vous mènerez des recherches sur les revues culturelles, littéraires et artistiques de l’Afrique Sub-Saharienne (1918-68). Vous rédigerez une thèse sur le sujet.

PhD 1 : revues sud-africaines au début de la période de l’apartheid (1948-68), avec une attention particulière pour leurs dimensions transnationales.

PhD 2 : les revues culturelles et artistiques du Congo belge et français (1918-60), avec une attention particulière sur leurs dimensions transnationales.

PhD 3 : les revues culturelles et littéraires de Madagascar (1923-60), avec une attention particulière sur leurs dimensions transnationales

Vous collaborerez avec les autres membres de l’équipe, notamment en assistant le chercheur principal.

Vous contribuerez à la production des livrables du projet ERC, en ce compris les documents de conférence et les articles scientifiques.

—

Profil :

Qu’attendons-nous de vous ?

Vous êtes titulaire d’un master en études littéraires ou dans un domaine connexe (obtenu avant octobre 2025).

PhD 1 (Afrique du Sud)

Vous avez une excellente maîtrise de l’anglais, à l’écrit et à l’oral.

Critères souhaitables, mais non obligatoires : Vous avez une expérience dans l'étude de périodiques et/ou de la littérature sud-africaine. Vous avez une connaissance des langues de la région en plus de l’anglais.

PhD 2 (Congo)

Vous avez une excellente maîtrise du français et une bonne maîtrise de l’anglais.

Critères souhaitables, mais non obligatoires : Vous avez une expérience dans l'étude de la littérature/de l'art congolais et/ou dans l'étude de périodiques (surtout d’un point de vue visuel). Vous avez une connaissance des langues de la région en plus du français.

PhD 3 (Madagascar)

Vous avez une excellente maîtrise du français et une bonne maîtrise de l’anglais.

Critères souhaitables, mais non obligatoires : Vous avez une expérience dans l'étude de périodiques et/ou de la littérature malgache. Vous avez une connaissance des langues de la région en plus du français.

Vous n’avez pas travaillé dans le cadre d’un mandat d’assistant.e rémunéré.e par des fonds de fonctionnement pendant plus de 12 mois (cumulés).

—

La VUB se veut le reflet d’une société où le talent de chacun.e est valorisé, indépendamment de son genre, de son sexe, de son âge, de ses convictions religieuses ou philosophiques, de la couleur de sa peau, de son origine migratoire, de son handicap et de sa neurodiversité.

Offre :

Compterez-vous bientôt parmi nos collègues ?

Si c’est le cas, nous vous offrons une bourse de doctorat à temps plein, pour une durée de 12 mois (prolongeable jusqu’à max. 48 mois, sous réserve d’une évaluation positive de votre travail de doctorat), avec une date de début prévue au 1/10/2025.

Vous recevrez une bourse dont le montant est lié à l’un des barèmes fixés par les pouvoirs publics.

ATTENTION : La libération effective de la bourse de doctorat est soumise à la condition suspensive de votre inscription en tant que doctorant à l’université.

À la VUB, nous vous garantissons un lieu de travail ouvert, engagé et inclusif et nous vous offrons la possibilité de faire évoluer votre carrière.

Vous bénéficiez en outre d’avantages (assurance hospitalisation, remboursement pour trajets domicile-travail etc): voir jobs.vub.be.

Intéressé(e) ?

Dans ce cas, posez votre candidature au plus tard le 30/05/2025 via jobs.vub.be et téléchargez les documents suivants :

votre lettre de motivation, avec une description du développement de vos futures recherches dans le cadre du projet ;

votre curriculum vitae, y compris votre dossier académique ;

vos diplômes (pas nécessaire pour les anciens élèves de la VUB).

Toute lettre de recommandation doit être envoyée par son auteur.rice (et non par le.la candidat.e) à l’adresse suivante cedric.van.dijck@vub.be (avant le 31/05/2025).