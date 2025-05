L'effet de fiction

La collection "L'Imaginaire" (Gallimard) donne une nouvelle édition du maître-livre de Danilo Kiš, Un tombeau pour Boris Davidovitch, initialement paru en 1979. Dans ces Sept chapitres d'une même histoire, le romancier a pris pour matériau de sa fiction la réalité des liquidations, des procès, des camps et des tourmentes qui sévissent en Europe depuis le début du XXᵉ siècle. Six des sept chapitres de ce livre présentent des biographies de révolutionnaires, terroristes, bagnards ou renégats profondément attachés les uns et les autres à leurs croyances. Une abondante documentation, des témoignages, des Mémoires, reconstitués par une plume habile à l’exercice de style, se mêlent au récit. Le procédé laisse penser que l’auteur n’a fait que mettre au point et présenter des documents. Se trouve ainsi d'autant mieux révélée l’objectivité glaciale dans la mise au jour des mécanismes de l’oppression et de la répression, de l’énergie brutale de la victime et du bourreau ou de leur éventuelle connivence.

L'ouvrage se trouvait logiquement en parmi les références de l'un des tout premiers colloques de l'équipe Fabula (2001), récemment réédité, au sommaire duquel on peut lire les essais de Katarina Melic, "La fiction de l’Histoire dans Un tombeau pour Boris Davidovitch de Danilo Kis" et Alexandre Prstojevic, "Un certain goût de l’archive (Sur l’obsession documentaire de Danilo Kiš)". Signalons aussi la réédition de la biographie de Mark Thompson, Extrait de naissance. L’Histoire de Danilo Kiš (Noir sur blanc), qui avait obtenu en 2015 le Prix Jan Michalski de littérature.