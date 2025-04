Mathieu Terrier, Fârès Gillon (dir.), Anthologie bilingue de la philosophie en Islam

Préface de Christian Jambet

Ouvrage publié avec le soutien du chantier prioritaire Islamologie du GIS Moyen-Orient et mondes musulmans (UAR CNRS 2999), en partenariat avec la Fondation de l’islam de France.

Avec près de cent textes écrits par trente-trois philosophes majeurs, cette anthologie bilingue offre une vision détaillée des principales problématiques auxquelles les philosophes en terre d’islam ont été confrontés, ainsi que des solutions spéculatives déployées. Elle remédie ainsi à l’absence de reconnaissance des nombreuses richesses de cette tradition philosophique.

Lecteurs et lectrices y découvriront les textes de figures emblématiques comme Kindī, Fārābī, Ibn Sīnā (Avicenne), Ghazālī et Ibn Rushd (Averroès), mais aussi de fondateurs d’écoles, comme Suhrawardī (le maître de l’ishrāq) et Mīr Dāmād (surnommé « le Troisième Maître »), sans oublier leurs disciples et leurs adversaires.

Bilingue, cette anthologie présente en même temps les textes originaux et leur traduction dans une langue fidèle à la subtilité des concepts et dépourvue de néologismes abusifs. Elle est d’une portée pédagogique accessible aussi bien aux débutants qu’aux étudiants confirmés et peut aider un professeur de philosophie dans sa classe, un formateur dans une université ou dans une institution de formation au professorat.