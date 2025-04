Chokri Rhibi, Frontières, Marges et Périphéries en langue, art et littérature

L'ouvrage réunit les actes du colloque international "Frontières, Marges et Périphéries en langue, art et littérature", qui s'est tenu à Djerba du 30 octobre au 1er novembre 2023.Cette rencontre scientifique, organisée par l’ISSH de Médenine, Université de Gabès, le laboratoire langue et traitement automatique, université de Sfax et l'Institut de Recherche Interdisciplinaire Homme Société, Université de Rouen (IRIHS) a rassemblé des chercheurs de divers horizons, venus interroger ces notions complexes qui traversent les champs de la littérature, des arts et de la linguistique.

Les concepts de frontière, de marge et de périphérie, bien que souvent associés à des limites géographiques, historiques, idéologiques ou même politiques, vont au-delà de ces cadres et de ces restrictions pour renvoyer à des réalités plus complexes, émergentes, changeantes et mouvantes. En effet, ces concepts ne peuvent être considérés comme de simples délimitations spatiales ou conceptuelles. Ils constituent en réalité des espaces de tensions, d’échanges, de dialogues et de réinventions. Dans le domaine de la littérature, ils permettent d'explorer et d’analyser les nouvelles formes d’écriture, les transgressions des normes et les dynamiques d’un renouveau stylistique, la question de l’intertextualité… . En linguistique, ces concepts sont convoqués dans l'étude du contact des langues, du code-switching, du bilinguisme, de la variation linguistique et des phénomènes d'hybridation. Dans le domaine de la traduction, ils renvoient à la complexité du passage d'une langue à une autre, et notamment à la question de fidélité. Enfin, dans l'enseignement des langues étrangères, ces notions nous invitent à une réflexion sur l'intermédialité et l'interculturalité, qui rendent compte de la manière dont les apprenants et les usagers de la langue naviguent entre différents systèmes de référence.

Dans un monde où les interactions et les échanges entre les humains se multiplient, où les repères identitaires, culturels et artistiques ne cessent de se redéfinir en fonction de nouveaux paramètres, il semble utile de repenser ces notions. Comment les marges deviennent-elles parfois des espaces de création ? Comment les périphéries dialoguent-elles avec les centres ? Comment la porosité des frontières, leur effacement parfois deviennent-ils un facteur d’enrichissement de l’expérience humaine ? Autant de questions qui ont animé les débats et les échanges trouvent ici des éléments de réponse.

Les contributions rassemblées dans cet ouvrage offrent un panorama riche et diversifié des enjeux soulevés par ces notions. Elles croisent les perspectives et les approches, du point de vue des théories littéraires et linguistiques, des études de cas, des expériences artistiques et des pratiques pédagogiques. En effet, ce recueil ne rend pas compte seulement des discussions menées lors de ce colloque, mais il permet aussi au lecteur de découvrir de nouvelles pistes de réflexion et d'interrogation. — Chokri Rhibi

