Graphè, vol. 33 : "David contre Goliath" (dir. Jean-Marc Vercruysse)

Dans la Bible, le combat entre le jeune David, armé de sa seule fronde, et le géant philistin Goliath, bardé de fer, est devenu proverbial et désigne aujourd’hui la victoire du faible contre le fort. Utilisée dans des contextes très différents (politique, sportif, militaire, religieux…), l’expression exprime toujours une lutte inégale et incertaine entre deux adversaires en présence.

Dans ce volume 33 de la revue Graphè, l’épisode relaté dans le Premier livre de Samuel (1 S 17) donne d’abord lieu à une analyse détaillée et à une traduction inédite des versions hébraïque et grecque. Puis douze études retracent les grandes étapes de son interprétation au fil des siècles. Elles s’intéressent tant à la figure du victorieux David qu’à l’arrogant Goliath. D’après la lecture traditionnelle, l’un incarne la bravoure et la hardiesse, l’autre symbolise la force brutale et l’ennemi de Dieu. Mais, selon les enjeux et le contexte, l’approche varie. Les articles, qui courent de l’époque médiévale jusqu’à aujourd’hui et concernent la littérature, le cinéma et la peinture, montrent que les deux protagonistes ne sont pas aussi caricaturaux et que l’on trouve même une inversion des caractères, liée en particulier à la laïcisation de l’épisode.

Sommaire

Jean-Marc VERCRUYSSE, Préface

Philippe MOLAC, Analyse textuelle du récit biblique de 1 Samuel 17, 1-54

Traduction du texte hébreu

Traduction du texte grec (LXX)

Géraldine ROUX, Goliath et les lignages des géants. Exégèses talmudiques et médiévales

Megumi TANABE, Images de deuil ou de souhaits de maternité ? L’iconographie de l’enfant David combattant Goliath dans les livres d’heures d’Anne de Bretagne

Aurélien BOURGAUX, La figure de Goliath dans la littérature de controverse réformée à la veille des guerres de Religion

Itaï BLUMENZWEIG, Le glaive et la fronde : mener les guerres de Religion avec David et Goliath

Paula ALMEIDA MENDES, La réception de l'épisode de David et Goliath dans la littérature de la Restauration au Portugal

Béatrice FERRIER, David et Goliath au service du théâtre de marionnettes pour la jeunesse au XIXe siècle

Agathe GIRAUD, Gavroche, Gilliatt et les nouveaux David dans l'œuvre de Victor Hugo : la puissance des faibles

Laurence OLIVIER-MESSONNIER, David et Goliath : un mythe biblique instrumentalisé par la littérature enfantine de guerre (1870-1918) ?

Pauline BRULEY, Usages rhétoriques de David et Goliath au XIXe siècle

Vivien YOMBE, Goliath contre David chez Jack London : une aventure sociopolitique dans l'Amérique des temps modernes

Virginie ROCHE-TIENGO, Réécritures vétérotestamentaires de l’affrontement entre David et Goliath sur la scène irlandaise de 1904 à 2023

Erik PESENTI ROSSI, À propos de trois adaptations cinématographiques de David et Goliath.