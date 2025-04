Post-doc - chargé.e du partenariat et de la valorisation de la recherche : veille scientifique et aide au montage de projets (Lille)

Missions

Le/la candidat/e devra remplir des missions de veille scientifique et d’aide au montage de projet pour les trois axes du laboratoire (Axe 1, « Édition, transmission, réévaluation » ; Axe 2, « Poétique, création et épistémologie des pratiques littéraires » ; Axe 3, « Transitions, évolutions »).

Activités

Participer aux activités de l’équipe de recherche afin d’identifier les domaines et les projets susceptibles d’être déposés. Identifier les appels à projets au sein de l’université, des projets nationaux et internationaux et les contrats susceptibles de recouvrir les domaines d’expertise de l’équipe de recherche (voir axes). Aide à la rédaction et au montage de projets.

Compétences

Formation souhaitée: Doctorat de lettres ou de littérature générale et comparée.

Compétences requises: très bonnes qualités rédactionnelles, très bonne connaissance des problématiques littéraires et des champs de la recherche en littérature, large culture afin de pouvoir s’adapter à la diversité des périodes et des aires culturelles étudiées dans le laboratoire. Une grande souplesse intellectuelle et une grande adaptabilité.Compétences complémentaires souhaitées : Expérience dans le montage de projet.

Contraintes et risques

Une grande partie du travail devra être effectué sur site (Université de Lille, Campus Pont de Bois, ULR)

Lieu de travail : ULR ALITHILA

Conditions

Type de contrat : CDD d'un an

Emploi type : Ingénieur.e d’étude chargé.e du partenariat et de la valorisation de la recherche

Date d'embauche prévue : 15 septembre 2025

Quotité de travail : 100%

Rémunération en fonction de l’expérience

Niveau d'études souhaité : Doctorat de lettres (tous siècles) ou de littérature comparée

Expériences souhaitées : Expérience dans le montage de projets.

Renseignements : fiona.mc-intosh-varjabedian@univ-lille.fr

—

Procédure de recrutement

Le dossier devra être envoyé au format numérique (PDF) au plus tard le 30 mai 2025 à l’adresse suivante laetitia.ceugnart@univ-lille.fr

Le dossier sera constitué des pièces suivantes :

Un Curriculum Vitae (Formation, Expérience, Publications)

Une lettre de motivation

Un PDF du rapport de thèse et de la thèse.

Un Résumé de la thèse

Les noms et les coordonnées de deux personnes de référence à la fin du CV

Les candidatures seront examinées et sélectionnées par le bureau du conseil de laboratoire (début juin), auditions (fin juin).

Réponse début juillet.