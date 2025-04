Vincent Génin, La laïcité, qu'est-ce que ça change

C’est en observateur extérieur que Vincent Genin retrace l’histoire d’un mot utilisé aujourd’hui aussi bien comme un pare-feu que comme un lance-flammes, mot-valise et mot-valeur censé se porter garant de la République. Or la laïcité n’est pas une valeur, mais un principe. Et cela change tout ! Escamotant, de son point de vue belge, une des grandes mystifications de l’histoire française, l’auteur redonne du lest à une laïcité mise en danger par toutes les superstitions qui la déforment. On va de surprise en surprise en troquant des idées reçues contre une nouvelle idée à se faire.

Une très belle méditation sur les éclairages précieux de l’histoire et sur les angles morts de nos inconscients collectifs. Une mise au point indispensable pour ne pas abandonner la pensée au profit d’un récit national souvent assorti d’un esprit de supériorité et de fantasmes d’uniformité.

—

