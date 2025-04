Journée d'étude sur le thème "Juger" (Programme des Classes préparatoires aux Grandes Écoles)

Dans le cadre d'une journée d'étude pour des étudiants de classe préparatoire ECG = économique et commercial général (anciens HEC) mon collègue de philosophie et moi-même, en Lettres, sommes à la recherche d'enseignants susceptibles de nous proposer une intervention sur le thème de culture générale de l'année : JUGER.

L'intervention est rémunérée.

Elle devra durer 1 heure : 30 à 40 minutes de prise parole puis un échange avec les étudiants.

Les propositions devront tourner autour du mot JUGER, et peuvent toucher tous les domaines : arts, littérature, philosophie, sociologie, anthropologie, métiers de loi etc.

L'objectif de cette proposition est double :

Apporter un complément aux cours de culture générale, dans une perspective dissertative de concours. L'apport de matière universitaire aura donc pour vocation de participier à agrémenter la dissertation des étudiants, dont l'intitulé tournera nécessairement autour du mot "JUGER".

Ouvrir la culture des candidats à d'autres domaines et construire des champs réflexifs et problématiques plus larges que ceux déjà proposés en cours.

Merci de répondre à cette proposition avant le 4 juillet 2025 à l'adresse suivante : charlotte.hebral@saliege.fr