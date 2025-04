David Labreure, Annie Petit (dir), Socialismes, utopies & positivismes

La Maison d'Auguste Comte est heureuse de vous annoncer la parution de l'ouvrage Socialismes, utopies et positivismes, dirigé par David Labreure et Annie Petit, aux éditions Hermann, dans une toute nouvelle collection : "Positivismes &cie."

Au XIXe siècle, nombreux sont ceux qui veulent réorganiser la société. Auguste Comte (1798-1857) fonde le positivisme comme prolongement socio-politique de la philosophie positive. À partir de penseurs comme C. H. Saint-Simon (1760-1825), Charles Fourier (1772-1837), Étienne Cabet (1788-1856), Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), etc., émergent des programmes sociaux divers, parfois dits « socialistes », dans les débats, combats et les efforts plus ou moins éphémères de réalisation. Cependant ces efforts sont souvent considérés comme des « utopies ». Sont ici confrontés certains de ces programmes et tentatives pour en dégager les interrogations communes et transversales ainsi que les originalités.

L'ouvrage est publié avec le soutien de la Maison d'Auguste Comte.

Contributeurs : Laurent Fedi, Laurent Clauzade, Annie Petit, David Labreure, Camille Dejardin, Armelle Le Bras-Chopard, Pierre Musso, Nathalie Brémand, Olivier Chaïbi, Christos Andrianopoulos, Hugo Rousselle, Thomas Bouchet.