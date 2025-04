La Revue des revues, n° 73

Cette nouvelle livraison explore l'istoire de la revue Arguments et le travail en revues du poète Franck Venaille, nous fiat découvrir Aguedal, revue d'Henri Bosco ou, de l'autre côté de l'Atlantique, la suprenante histoire de Vort. On y plonge dans les archives de Cornelius Castoriadis dont l'Imec, notre partenaire, donne un aperçu, dans une autre histoire du surréalisme avec Jean-Jacques Lebel et el premier numéro des Cahiers Breton. On y fête les dix ans de la revue Phaéton et découvrons le travail des éudiants de l'école d'art de La Roche-sur-Yon avec Bruire ou bien encore des lectures des livres de Jean Clay et Éric Weil.

—

Sommaire

ÉTUDES & DOCUMENTS

– Pour une poétique chorale de l’objet-revue. Franck Venaille, chorus et Monsieur Bloom, par Stéphane Cunescu, p. 2-27

– Henri Bosco au Maroc (1931-1955) et l’aventure d’Aguedal, par Guy Dugas, p. 28-43

– Une introduction à Vort (1972-1976, ed. Barry S. Alpert), par Alexandre Ferrere, p. 44-77

– La revue Arguments et la critique de la « civilisation technicienne », par Patrick Marcolini, p. 78-93

– Quelques revues Castoriadis dans les collections de l’Imec, présentées par François Bordes, p. 94-105

CHRONIQUES

– « Malgré la nuit noire, il y a de la lumière. » Phaéton a 10 ans. (Pierre Landete), p. 107-113

– Le luxe de la simplicité : ficelle, depuis 1994 (Mathias Lair, Vincent Rougier), p. 114-118

– Les Moments littéraires : je(ux) de miroir (Anthony Dufraisse), p. 119-126

– Figures de la psychanalyse – Logos Anankè. Entretien avec Gisèle Chaboudez, p. 127-131

– Bruire : l’invention d’un titre, la recherche d’une forme, p. 132-136

LECTURES

– Jean Clay, Atopiques. De Manet à Ryman (Jérome Duwa), p. 137-139

– Jérôme Duwa, Front unique. La traversée du surréalisme de Jean-Jacques Lebel (Nathan Gilquin), p. 140-143

– Éric Weil. Philosopher avec Critique (Richard Figuier), p. 144-147

NOUVELLES REVUES

– Cahiers Breton par Anthony Dufraisse, p. 149-151

– Déclouer le bec par Hugo Pradelle, p. 152-154

– Spirla par Yannick Kéravec, p. 154-156

– ZinZac par Boris Lebreton, p. 157-158

– Autres publications et événements, p. 159-165.