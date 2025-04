Vacations Culture et comunication et Projet personnel et professionnel (IUT de Créteil-Vitry)

Le département GEII (Génie électrique et informatique industrielle) de l’IUT de Créteil-Vitry (site de Créteil, campus centre) de l’Université Paris-Est Créteil est à la recherche d’un.e ou plusieurs enseignants vacataires pour les cours suivants à la rentrée de septembre 2025 :

1) « Culture et communication » (BUT 2ème année) : 2 groupes x 24h (16 séances de 1h30 par groupe)

Contenus du programme national :

Écrit : ateliers d’écriture créative ; écrits professionnels (note de synthèse, rapport de projet etc.)

Oral : « pitch » et supports de présentation ; simulations d’entretien (stage, école, emploi)

Information et médias : revue de presse, méthodologie de la recherche documentaire, réflexion sur les traces numériques et l’usage des réseaux sociaux

2) « Projet personnel et professionnel » (BUT 2ème année) : 3 groupes x 12h (8 séances de 1h30 par groupe)

Merci par avance aux personnes intéressées d’envoyer avant le 15 juin 2025 un CV à Benjamin Sevestre-Giraud (benjamin.sevestre-giraud@protonmail.com), qu’il transmettra à Mme Lydie Maisonnave, cheffe du département. Il précisera alors le contenu des cours et les modalités de rémunération.