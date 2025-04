Résidences de chercheurs à la Villa Marmottan (2025-2026)

Fidèle à l’esprit de Paul Marmottan, qui fut l’un des pionniers des études napoléoniennes, l’Académie des beaux-arts propose à la Villa Marmottan des résidences à destination des chercheurs qui travaillent sur le Premier Empire et la première moitié du XIXe siècle en Europe, et plus particulièrement sur la vie artistique et littéraire de l’époque.

LA RÉSIDENCE

Le programme d’accueil de septembre 2025 à juin 2026 porte sur 2 résidences et comprend, pour chacune d’entre elles :

le versement par l’Académie des beaux-arts d’une bourse mensuelle de 1 500 € bruts ;

la mise à disposition, à partir du 1er janvier 2026 et à titre gracieux, d’un appartement meublé (environ 35 m²) jouxtant la Bibliothèque Marmottan.

La restauration de la Bibliothèque Marmottan se poursuivant, les appartements des chercheurs ne devraient être disponibles qu’à partir du 1er janvier 2026. L’absence de logement n’empêchera néanmoins pas les échanges avec l’équipe scientifique de la Bibliothèque. Les collections resteront quant à elles inaccessibles jusqu’en juin 2026.

Du fait de ces conditions d’accueil particulières, cet appel 2025-2026 s’adresse principalement – mais non exclusivement – aux chercheurs étrangers ou aux chercheurs français résidant hors de l’Île-de-France pour lesquels un séjour de six mois à Paris serait utile à leurs recherches. Le versement de la bourse courra bien en revanche sur la totalité des dix mois de la résidence, soit de septembre 2025 à juin 2026.

Les frais de transport et de déménagement sont à la charge des pensionnaires. Les animaux ne sont pas admis.

LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Le programme est ouvert à tous les doctorants ou post-docs, sans exclusive de sujet ou domaine de recherche (histoire, histoire de l’art, musicologie, littérature, etc.), dès lors que celui-ci participe à la connaissance de la période napoléonienne ou du premier XIXe siècle européen.

L’appel à candidatures est ouvert aux étudiants de toutes nationalités, résidant en France ou à l’étranger.

Les lauréats ne pourront pas cumuler la même année la bourse de la bibliothèque Marmottan avec une autre bourse offerte par l’Académie des beaux-arts.

LE DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature, rédigé en français, doit comprendre :

une lettre de motivation adressée au directeur de la bibliothèque et villa Marmottan ;

un curriculum vitae ;

une description du projet de recherche (6 000 signes maximum).

Les candidatures sont à adresser exclusivement sous format numérique (PDF) jusqu’au 31 mai 2025 à minuit, heure de Paris (GMT+2), par courrier électronique à : contact@bibliothequemarmottan.fr.

Un courriel accusant réception de ce dossier sera envoyé.

LE JURY

Les dossiers de candidature seront examinés dans les semaines qui suivent la clôture des délais par un jury pluridisciplinaire.

Le comité de sélection est composé du directeur et du conservateur de la bibliothèque Marmottan, de deux membres de l’Institut de France et de deux personnalités extérieures.

LE CALENDRIER

L’appel à candidatures est ouvert du lundi 14 avril au samedi 31 mai 2025 à minuit, heure de Paris (GMT+2).

Les noms des lauréats seront annoncés au plus tard début juillet 2025.

Pour toute question ou demande d’information, merci d’adresser un courrier électronique à l’adresse contact@bibliothequemarmottan.fr.

LA BIBLIOTHÈQUE ET VILLA MARMOTTAN

La Bibliothèque et Villa Marmottan, située à Boulogne-Billancourt, est l’une des propriétés de l’Académie des beaux-arts, léguée en 1932 par Paul Marmottan. Elle constitue un exemple rare de bibliothèque conçue comme une unité organique, où les livres et leur décor sont nécessaires l’un à l’autre. Réunissant une importante collection sur l’histoire napoléonienne ainsi que plusieurs milliers d’estampes, elle est dirigée par M. Adrien Goetz, membre de l’Académie des beaux-arts. En raison du chantier de rénovation et de restauration de la Bibliothèque, ce fonds n’est malheureusement pas accessible.

—

Adresse postale : 7, place Denfert-Rochereau – 92100 Boulogne-Billancourt

Site internet : https://www.academiedesbeauxarts.fr/la-bibliotheque-et-villa-marmottan

Carnet Hypothèses : https://marmottan.hypotheses.org/

Compte Instagram : villa.marmottan