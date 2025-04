Bourse de doctorat en cotutelle (Trois-Rivières & Nanterre) sur des corpus de presse des XIXe, XXe ou XXIe siècles

Concours 2025-2026

Bourse de doctorat – bourse pour une cotutelle

Date limite pour soumettre une candidature : 1er juin 2025

Une bourse d’études supérieures sera offerte à un·e étudiant·e, afin d’entamer un doctorat en lettres en co-tutelle entre l’Université du Québec à Trois-Rivières et l’Université Paris Nanterre, sous la direction de Mélodie Simard-Houde, pour le Québec, et de Matthieu Letourneux, pour la France.

Le projet de thèse pourra porter sur des corpus de presse des XIXe, XXe ou XXIe siècles – par exemple (de manière non exclusive) sur la presse magazine, la presse de divertissement, la presse de fiction ou la presse de célébrités, mais tous les sujets sont envisageables – et pourra engager des perspectives comparatistes avec d’autres médias (par exemple autour des true crimes dans la presse, à la télévision et en podcast). Les recherches s’inscriront dans un questionnement littéraire, entendu au sens large.

Valeur de la bourse : 5 000 $

Critères d’admissibilité :

Être inscrit·e, au moment du versement de la bourse, dans le programme de doctorat en lettres (2056) de l’Université du Québec à Trois-Rivières et dans celui du doctorat de Lettres de l’Université Paris Nanterre (ED138 : https://ed-lls.parisnanterre.fr/).

La demande est valable pour une admission à l’automne 2025 ou en janvier 2026 (l’inscription pourra être postérieure à la demande d’attribution de bourse).

Dossier de candidature :

Un projet de recherche de 600 à 1000 mots spécifiant le titre du projet envisagé, présentant brièvement le projet (corpus, problématique, assises méthodologiques et théoriques) ;

Une copie de tous les relevés de notes universitaires ;

Un curriculum vitæ.

—

Les dossiers de candidature doivent être transmis à mletourneux@parisnanterre.fr et melodie.simard-houde@uqtr.ca.

Les demandes seront évaluées par un jury.