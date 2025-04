L’émancipation dans la littérature française et francophone (revue Literaport)

La livraison 2025 de Literaport portera sur le phénomène de l’émancipation vu par les auteurs français et francophones.

C’est l’« Homo deus » omniprésent dans le monde d’aujourd’hui qui nous pousse à aborder cette question. Jamais dans l’histoire l’homme n’a atteint un tel niveau de bien- être, de santé et d’harmonie (Y. Harari). Le bonheur du plus grand nombre devient l’objectif le plus important ( J. Bentham). En même temps, l’impatience qui pousse à agir tout de suite triomphe (A. Badiou) et va de pair avec une impossibilité de la maîtrise de soi-même (J. Derrida). L’ambivalence et le paradoxe se traduisent, d’un côté, par l’égalité à tout prix, et de l’autre, par la domination d’une élite libérale occidentale politiquement correcte qui déclare protéger les minorités raciales et sexuelles tout en détournant l’attention de sa position économique et politique privilégiée (S. Žižek). L’ancienne culture basée sur la dignité humaine et l’honneur est remplacée par une culture de la faiblesse et de la victimisation (B. Campbell). Autrefois, l’on valorisait l’efficacité, l’autonomie, le courage, la hiérarchie. Aujourd’hui, l’accès à un avancement social plus étendu que jamais dans l’histoire fait que le prestige, ce facteur distinctif séparé de la richesse, disparaît à nos yeux (J. Hartman). Jamais dans l’histoire la bêtise n’a atteint une telle puissance et un tel pouvoir. C’est le prix que nous payons pour l’émancipation (J. Hartman).

Rappelons la définition de Wikipédia selon laquelle « l’émancipation, dans son sens le plus générique, se constitue de l’ensemble des actions d’un groupe humain, lui permettant d’accéder à son autonomie par rapport à une situation où ce groupe était fondu, voire invisibilisé, au sens d’une communauté plus grande, où le plus souvent, les décisions le concernant plus ou moins directement en tant que groupe, étaient prises ».

Quant aux formes d’émancipation, Wikipédia parle d’émancipation en droit (acte par lequel un mineur devient capable juridiquement avant l’âge de la majorité), d’émancipation des esclaves, du mouvement de décolonisation, de l’émancipation sociale, de l’émanipation sexuelle, de l’émancipation des Juifs…

Comme cette proposition nous semble loin d’être exaustive, nous voudrions l’élargir en suggérant des ouvertures sur les axes de réflexion suivants :

- la langue, outil d’émancipation : « venger ma race » (A. Ernaux), changer la langue (E. Cioran) ;

- à la recherche de la reconnaissance : un enjeu très important pour l’individu comme pour le groupe (A. Kojève) ;

- la valorisartion dans et par la langue ;

- l’éducation à ou contre l’émancipation ;

- ou toutes autres considérations sur les circonstances, les enjeux et le prix de l’émancipation qui vous sembleront dignes de réflexion.

Nous vous invitons à nous soumettre vos textes en français avant le 30 septembre 2025 à l’adresse suivante : literaport@uni.opole.pl.

Nos normes éditoriales sont publiées sur le site : www. literaport.wfil.uni.opole.pl, onglet "Pour les auteurs".

Les textes retenus par le Comité scientifique du volume seront publiés en 2025.

Krystyna Modrzejewska(directrice du volume).