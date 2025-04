Marina Ortrud M. Hertrampf et Diana Mistreanu (dir.), Postcolonialisme, femmes et migration dans l’œuvre de Shumona Sinha

Sur le bandeau du premier roman de Sinha, Fenêtre sur l’abîme (2008), publié aux Éditions de la Différence, on pouvait lire, à côté d’un portrait de l’autrice, l’inscription « une Indienne à Paris » – stratégie commerciale exoticisante soulignant en même temps, de justesse, le hapax que l’écrivaine incarnait sur la scène littéraire de la capitale française. Le bandeau de son dernier roman, Souvenirs de ces époques nues, publié en 2024 chez Gallimard, contient uniquement une illustration d’un temple hindou, alors que deux ans auparavant, son essai narratif autothéorique, L’autre nom du bonheur était français, publié chez le même éditeur, était accompagné d’un bandeau soulignant le translinguisme de l’autrice : « D’une langue l’autre ». De l’accent mis sur la dimension étrangère de l’œuvre et de la présence de Sinha, sur son genre et sur son choix d’écrire en français, jusqu’à la mise en évidence de la littérarité de son œuvre et de sa capacité à mettre en scène et à interroger le monde, les stratégies éditoriales paratextuelle ont évolué, parallèlement à la réception de l’autrice par la critique.

Le temps est ainsi venu pour une compréhension de la production littéraire contemporaine à la lumière du monde post-migrant dans lequel elle est créée, et où des catégories sociales, nationales, linguistiques ou de genre s’articulent à travers des dynamiques complexes, échappant constamment aux oppositions conceptuelles binaires et aux tendances réductrices, simplificatrices, pendant longtemps créatrices de sens, mais devenues, aujourd’hui, improductives.

Politisation, francité, indianité, engagement, « embarquement » (Huppe 2023), translinguisme, migration, postcolonialisme et identité féminine s’articulent chez Shumona Sinha, d’un texte à l’autre, à travers le corps et l’esprit d’héroïnes traversant villes, pays et continents, mais aussi questionnements intérieurs et obstacles sociaux et culturels. Avec force et sensibilité, ses personnages se confrontent au monde qui les a vues naître, l’interrogent, lui demandent des comptes. Consacré à l’intégralité de l’œuvre créée jusqu’à présent par Shumona Sinha, de son premier roman jusqu’à son dernier, cet ouvrage se propose de poser un premier jalon critique collectif dans la réception de ce que nous qualifierons d’« œuvre monde ».

Lire un extrait…

—

Sommaire

Diana Mistreanu/Marina Ortrud M. Hertrampf

Shumona Sinha : une autrice, une œuvre…

Migration, exil et (post)colonialisme

Guillaume Bridet

Le récit postcolonial, un récit de la mondialité parmi d’autres : lecture des romans de Shumona Sinha

Vera Gajiu

Se rappeler sans s’en souvenir : les incidences de la mémoire et de la langue dans L’autre nom du bonheur était français de Shumona Sinha

Dirk Weissmann

Faire corps avec le français, contre l’obsession identitaire et les inégalités raciales, sociales, genrées

Cécile Bonnemaison-Rullon

La théâtralisation de la précarité des femmes migrantes chez Shumona Sinha

Écrire la ville : entre géographie et espace narratif

Pankhuri Bhatt

Une étude géocritique de Calcutta (2014) de Shumona Sinha

Ana Belén Soto

Calcutta ou la cartographie mémorielle de l’entre-deux

Malheur dans la famille : mères, filles et esprits déracinés

Marina Ortrud M. Hertrampf

Les liens familiaux sacrés ? La relation entre mères et filles, pères et filles et les voies de l’autodétermination féminine dans l’œuvre de Shumona Sinha

Sharmili Jayapal

Représentations de la femme migrante dans les romans de Shumona Sinha

Sylvie Freyermuth

L’écriture des lieux et des non-lieux dans Apatride de Shumona Sinha

L’œuvre de Shumona Sinha à travers des mondes (textuels) et des disciplines

Martina Stemberger

Un « patchwork multicolore » : transtextualité et transculturalité dans Le testament russe de Shumona Sinha

Andreea Apostu

Le double dans les romans Assommons les pauvres ! et Apatride. Identification et aversion

Alison Rice

Points de repère. Shumona Sinha génère un nouveau genre dans L’autre nom du bonheur était français

Diana Mistreanu

Fiction littéraire et trouble de la personnalité narcissique. Une lecture de Shumona Sinha à travers le prisme des humanités médicales

Daniela Mayer/Marina Ortrud M. Hertrampf

Shumona Sinha dans l’enseignement du français langue étrangère : Réflexions sur la didactisation dans le collège d’enseignement général à cycle court (Realschule) en Bavière

Biobibliographies des contributrices et contributeurs.