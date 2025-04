Cités, n° 101 : "Raymond Aron ou la liberté de la pensée"

Dans un hommage rendu à R. Aron par l’École Normale Supérieure en 1989, son condisciple G. Canguilhem affirmait que celui-ci avait ouvert un chapitre nouveau dans la philosophie de l’histoire française. Il s’agit donc d’examiner cette affirmation à l’aune de l’ensemble de sa philosophie et de montrer comment jusqu’à aujourd’hui la pensée aronienne occupe une place singulière qu’il s’agisse de l’analyse de la place de l’individu dans le monde ou de la marche des sociétés. Aron fut en ce sens un penseur singulier. Non seulement parce qu’il occupa une place à part dans le monde intellectuel en raison de ses engagements durant la Seconde Guerre mondiale comme dans les années 1950 mais parce qu’il trouva dans la manière d’allier liberté et déterminité, individuel et collectif, réflexion et action une posture critique qui lui permit de s’opposer aux idéologies mais également de défendre une conception originale de nos sociétés modernes. Enfin parce que cette posture de la Raison critique de l’histoire demeure encore féconde aujourd’hui.

Sommaire

Éditorial par Yves Charles Zarka, Le plus terrible cauchemar mondial

DOSSIER : RAYMOND ARON OU LA LIBERTÉ DE LA PENSÉE

Perrine Simon-Nahum, Présentation

Anthony Dekhil, Conscience historique et souci politique. Raymond Aron critique de Léon Brunschvicg et d’Alain

Pierre Manent, Comment Aron écrit l’histoire

Maximilien Radvansky, Raymond Aron et l’économie

Serge Audier, Aron face au néolibéralisme

Nicolas Baverez, Raymond Aron, stratège engagé

Philippe Raynaud, Raymond Aron, penseur de la démocratie

Perrine Simon-Nahum, Aron, penseur singulier de l’histoire du XXe siècle

VIE INTELLECTUELLE

Benjamin Germann, Pierre Soubias , La tragédie évitable : pour un regard laïque sur l’Antigone de Sophocle

VIE POLITIQUE

Patrice Vibert, Les réseaux sociaux : nouveaux creusets du discours populiste

ACTUALITÉ ÉDITORIALE

Alain Badiou, Mémoires d’outre-politique (1937-1985), Paris, Flammarion, 2023, par Jean-Marc-Durand-Gasselin

Isabelle Krier, Marie de Gournay, philosophe morale et politique à l’aube du XVIIe siècle, Paris, Classiques Garnier, 2023, par Jean-Marc-Durand-Gasselin

Éloi Laurent, Économie pour le XIXe siècle. Manuel des transitions justes, Paris, La Découverte, 2023, par Jean-Marc-Durand-Gasselin

Isabelle Aubert et Eva Debray (dir.), Niklas Luhmann. Une théorie générale de la société, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2023, par Jean-Marc-Durand-Gasselin

Gérard Raulet, L’Éducation selon Schiller, Paris, ENS Éditions, 2023, par Jean-Marc-Durand-Gasselin

Nicole Malinconi, Bruits du dehors, Paris Éditions de l’insu, 2024, par Camille Dejardin

Richar Wolin, Heidegger in Ruins. Between Philosophy and Ideology, New Haven/Londres, Yale University Press, 2023, par Emmanuel Faye

Alain Boyer, Karl Marx. La transparence et les entraves. Une lecture critique, Paris/Québec, Vrin/Presses de l’Université Laval, 2024, par Christian Godin

