A contrario, n° 36 : "Devenir des lecteurs·trices autonomes ? Apprentissage de la lecture et philosophie à l’école"

Le présent numéro est issu des journées d’étude de l’École du Cours de vacances de l’Université de Lausanne, qui se sont déroulées à Lausanne les 16 et 17 juin 2022, en partenariat avec le Centre Universitaire de Recherches sur l’Action Publique et le Politique – Épistémologie et Sciences Sociales CURAPP-ESS (Université de Picardie Jules Verne, Amiens). Dans le prolongement d’un numéro précédent consacré à la lecture, intitulé « Apprendre à lire les autres avec soin » (Erard et al. 2021) et qui faisait suite aux journées d’étude de l’École du Cours de vacances de 2019, ce volume resserre la focale sur l’enseignement/apprentissage de la lecture en français durant les premières années d’école.

En arrière-plan de cet intérêt pour l’entrée dans la lecture et des initiatives décrites dans le présent numéro, on trouve une préoccupation partagée et confirmée par de récentes enquêtes nationales et internationales : la proportion choquante de personnes ayant commencé leur scolarité en Suisse ou en France qui se trouvent en situation d’illettrisme.

Sommaire

Éditorial

Devenir des lecteurs·trices autonomes ? Apprentissage de la lecture et philosophie à l’école

Par Joséphine Stebler, Marion Bérard, Yves Érard,

Layla Raïd et Svetlana Zenger

Coming into the World, Coming into Language, Reading the World

Par Paul Standish

Reading the Land with Stories: Existential Literacy in Sámi Early Childhood Education

Par Viktor Magne Johansson et Ylva Jannok Nutti

Compréhension et apprentissage de la lecture à l’école maternelle d’un point de vue actionnel

Par Yves Érard et Svetlana Zenger

Commentaires à propos du texte de Yves Erard et Svetlana Zenger

Par Anne Clerc-Georgy

Ficeler un projet didactique ensemble : entretien avec les enseignantes et cocréatrices de la méthode « Apprendre à lire avant la lettre » (ALL)

Par Emma Twiname

Philosopher à partir de fictions : une proposition pour développer un apprentissage de la profondeur sémantique, au sein de la lecture

Par Johanna Hawken

Réponse. Abstrait et concret : une autre dimension de la pratique de la philosophie avec les enfants à partir de la lecture de fictions

Par Marion Bérard

Date de parution : 06/12/2024

Date de mise en ligne : 07/02/2025