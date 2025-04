Dominique Baqué, L'art peut-il être politique ?

L’art peut-il transformer le monde ? Peut-il influencer la politique ? En somme : un art véritablement engagé existe-t-il ? Des avant-gardes soviétique, germanique et italienne des années 1920 aux mouvements plus récents qui ont échoué à « faire politique » – un certain post-modernisme, les arts de l’intime, les néo-avant-gardes, l’esthétique relationnelle… –, cet essai fait un tour d’horizon des liens – ou des fossés – qui se tissent et se creusent entre l’artiste et les enjeux politiques de son temps. Si l’art contemporain a globalement échoué à dire le politique, certaines formes récentes, comme le documentaire engagé, le cinéma politique, le versant radical de l’art écologique et – plus étonnamment – les séries politiques et la caricature, ont su atteindre un réel engagement.

Avec un regard critique redoutable, parcourant tous les médias de notre contemporanéité, cet ouvrage incisif met en exergue la question cruciale, sartrienne, de l’engagement, sur fond d’une dépolitisation généralisée du monde de l’art et d’une grave crise de la notion de vérité.

Lire un extrait sur le site de l'éditeur…

Sommaire :

-Prologue.

- L’art engagé, figure emblématique du XXe siècle.

- L’art totalitaire.

- Contre-figures du XXIe siècle.

- L’art en-deçà du politique.

- Équivoques et ambiguïtés des néo-avant-gardes.

- L’illusion relationnelle.

- L’art en ses confins : passage de témoin.

- Document, parole, histoire.

- L’art a-t-il dit son dernier mot ?