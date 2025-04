Ulysse Lojkine, Le fil invisible du capital

Postface de Cédric Durand.

Les rapports économiques du capitalisme ne s'observent pas à l'oeil nu. L'enchevêtrement de la circulation des marchandises, l'usage d'unités de compte monétaires, le mécanisme indirect des interactions par les prix ou la division internationale du travail les rendent illisibles. L'ouvrière marocaine, la caissière française et les grandes banques sont prises dans des liens rigoureux mais opaques, qui créent l'ambiguïté au sujet de questions fondamentales : qui travaille pour qui, qui décide pour qui ?

À condition d'assumer l'abstraction et la rupture avec l'expérience immédiate, il est possible d'y répondre et de mettre en évidence, contre l'illusion libérale de l'égalité contractuelle, les rapports d'appropriation et de pouvoir qui traversent notre société. Comme l'avait dit Marx, ces rapports se révèlent inhérents au fonctionnement même du système capitaliste. Mais, en particulier à l'heure des réseaux de production internationaux, de la finance et de la rente, l'exploitation ne peut être analysée à partir du seul face-à-face entre employeur et salarié. Elle se déploie en cascade, à plusieurs échelles, dessinant une structure qui est aussi celle de la coordination économique.

Point alors un horizon d'émancipation socialiste qui n'est pas celui d'un retour à des communautés locales, ni d'une mobilisation générale au service de l'État, mais d'institutions de synchronisation à grande échelle des fins et des capacités de chacun.



Lire un extrait…

Table des matières :

Introduction

1. Appropriation du travail

Travail, argent, produit

Qui travaille pour qui ?

Ce que l'on ne compte pas

2. Pouvoir et marché

Violence

Monopole

Propriété

Qui décide pour qui ?

3. Les échelles de l'exploitation

Sous-traitance

Crédit

Rente

Spécificité du salariat

4. La coordination capitaliste

Cohérence et souplesse

Exploitation et crise

Politique de la coordination

5. Les mécanismes de l'égalité

Le plan

Droits sociaux

Algorithmes

Conclusion

Remerciements

La revanche de la coordination, par Cédric Durand.