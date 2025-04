Variations graphiques et textuelles. Avec Clara Cini & Philippe Marion (Séminaire "Le style en (icono)texte : littérature et bande dessinée", Paris Sorbonne)

Cinquième séance du séminaire de recherche "Le style en (icono)texte : littérature et bande dessinée"

L'argumentaire général du séminaire est disponible ici.

25 avril 2025 - 16h-18h

Maison de la Recherche, 28 rue Serpente (Paris), salle D223.

Variations graphiques et textuelles

___



Clara Cini (Sorbonne Université, STIH) - "Ce que le refus de style fait aux textes. Variations autour de postures ambivalentes : Annie Ernaux et Michel Houellebecq"

Si les positionnements esthétiques et philosophiques d’Annie Ernaux et de Michel Houellebecq sont aux antipodes, leurs refus du style s’énoncent pourtant en termes analogues d’abandon difficile et d’abnégation explicite. Lors de cette mise en parallèle, nous analyserons les enjeux de telles postures – au sens que Jérôme Meizoz donne à ce terme – dans leurs ressemblances et leurs dissemblances. Il s’agira d’examiner comment ces rejets du style, pensés comme horizon de l’œuvre bien plus que comme réalisation véritable, informent et façonnent les textes.

Ancienne élève de l’ENS de Lyon, agrégée de lettres modernes, Clara Cini est doctorante en langue et littérature françaises à Sorbonne Université, sous la direction de Jacques Dürrenmatt. Elle consacre sa thèse de stylistique à l’œuvre d’Annie Ernaux, et tout particulièrement à l’examen de l’évolution de la phraséologie et de la posture de l’autrice, depuis ses premiers écrits jusqu’à sa désormais célèbre « écriture plate », dans une approche génétique mais aussi comparative, puisqu’elle étudie plus largement ce que signifie le refus de la notion de « style » dans la littérature contemporaine.

___

Philippe Marion (UC Louvain) - "Le style par la graphiation : de la ligne claire aux glitch comics"

Cette approche propose d’aborder la question du style propre au 9ème art à partir de la notion de graphiation, soit ce geste graphique singulier qui trace et signe les messages visuels de la bande dessinée. Après avoir évoqué le spectre des modalités graphico-stylistiques de la BD dans un continuum allant de l’optique à l’haptique, on portera son attention sur la dimension performative de la trace graphique, telle qu’elle peut s’actualiser à travers la série culturelle des lightning sketchings (dessins éclairs). L’observation du style par la graphiation sera ensuite étendue au système graphico-médiatique de la bande dessinée : soit la gestion graphique de l’espace–temps séquentiel et du format éditorial. Enfin, on étudiera les perspectives stylistiques ouvertes par le glitch comic qui expérimente la marge d’indétermination et d’erreur créative liées aux singularités du médium BD.

___

Inscription obligatoire aux adresses suivantes :

arianna.bocca[a]etu.sorbonne-universite.fr

clara.cini[a]sorbonne-universite.fr

norbert.danysz[a]univ-lyon2.fr

Philippe Marion est professeur ordinaire (émérite) à l’Institut Langage et Communication de l’UCLouvain et professeur extraordinaire à l’Académie du Journalisme et des Médias (AJM) de l’Université de Neuchâtel. Fondateur de l’Observatoire du récit médiatique (ORM), spécialisé en narratologie médiatique, en sémiotique de la bande dessinée et en culture visuelle, il est investigateur principal pour le programme de recherche EOS (Excellence of Science ; 2019-2025) : The Magic Lantern and its Cultural Impact as Visual Mass Medium. Professeur invité à l’Université de Montréal et membre du laboratoire CinéMédias, il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont La fin du cinéma ? La résilience d’un média à l’ère du numérique (2023, avec André Gaudreault) et prépare un ouvrage sur les séries culturelles et un essai illustré sur le BD-reportage. Pianiste, improvisateur et compositeur, il participe à de nombreux festivals de cinéma muet (parmi lesquels le projet Crazy Cinematographe).