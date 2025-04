Luana Bermúdez, Thalia Brero (dir.), Éphémères, ordinaires, populaires ? Usages et circulation des imprimés à grande diffusion (XVe-XXe s.)

L’invention et la diffusion spectaculaire de l’impression à travers l’Europe ne se fit pas seulement au bénéfice des textes classiques. Il y eut aussi, dès le début, une production importante d’ouvrages accessibles à tous, y compris aux personnes moins fortunées et peu instruites. Cette littérature, volontiers dite de colportage et souvent qualifiée d’éphémère, se distingue par l’incroyable diversité de ce qu’elle véhicule à travers un même format éditorial. Le florilège de cas étudiés dans les contributions de ce volume sous différents angles (historique, sociologique, littéraire ou encore matériel) permet de mieux appréhender le phénomène éditorial pluricentenaire des imprimés à grande diffusion, en réfléchissant principalement à la mise en récits d’événements et à la circulation des textes à travers le temps et les frontières.

Sommaire

Introduction. Question de terminologie Constance CARTA

UTILISER

Appropriations et usages de l'éphémère (XVIIIe-XXe siècle) Jean-François BOTREL

Ephemera para la salvacion: las indulgencias de la Cofradia del Corpus Christi de Torrijos impresas en Toledo Immaculada GARCIA-CERVIGNON DEL REY

Almanachs et calendriers dans les premières années de l'imprimerie allemande Maria SANZ JULIAN

Considérations météorologiques et usages privés d'almanachs aux XVIIIe et XIXe siècle

TRANSFORMER

L'histoire de Pierre de Provence et la belle Maguelonne. Un long seller européen vu au travers de ses éditions "populaires" (c. 1475-c.1800) Helwi BLOM

Rescritura y leyenda en dos pliegos de cortel: sanata Genoveva y Roberto el Diablo entre Francia y Espana Cristina R. MARTINEZ TORRES

La réécriture de Cervantès dans la littérature de colportage espagnole. L'exemple de L'Espagnole anglaise et des Deux jeunes filles Nuria ARANDA GARCIA

Les mouvances de Fierabas (France, Suisse, Espagne, Portugal, Brésil). L'éphère et le pérenne. Beate LANGENBRUCH

CONVAINCRE

Telle in print. The multimedia Career of a Late Medieval Narrative in the Early Modern Period (Songs of William Tell, 1477-1798) Andrea WÜRGLER

"Des nouvelles de par desca". L'écriture de l'actualité dans les occasionnels des guerres d'Italie Marion POUSPIN

Signs of a Holy War. The zealous Catholic interpretation of prodigious stories during the Rohan Wars (1621-1629) Alexandre GODERNIAUX

Una ventana andaluza al Pacifico. Las relaciones de sucesos sevillanas y las Indias Orientales en la primera citad del siglo XVII Manuel RUFO OLIVARES

EMOUVOIR

Une morale chrétienne au présent. Les discours véritables en France (vers 1570-1620) Paul-Alexis MELLET

Caught by Satan's Cluthes. Crime Narratives in the Dutch Media-Landscape (1700-185) Jeroen Salman

De l'assassinat considéré comme un "beau canard" Philippe NIETO

Conclusion. Ces voix lointaines que l'on capte par fragments Thalia BRERO

