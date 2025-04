Diogène, n°283-284 (2025) : "Hommage à Paulin J. Hountondji"

Fondée en 1952 par Roger Caillois, Diogène a fait de l'interdisciplinarité dans les sciences humaines et sociales sa marque distinctive. La revue étudie les problèmes de la plus grande actualité intellectuelle à partir de perspectives croisées et complémentaires. Elle prône également une grande ouverture culturelle. La revue entend ainsi s'opposer à l'affaiblissement de la recherche provoqué par une spécialisation excessive, un cloisonnement entre les sciences et un retranchement identitaire. Grand organe de synthèse internationale, Diogène fait appel à la collaboration des chercheurs du monde entier. Parmi les derniers thèmes publiés : "Hommage à Claude Levi Strauss", "Les frontières de la loi", "Genre, mondialisation, cinéma", etc.

Sommaire :

Tanella BONI - Avant-propos : Paulin J. Hountondji, un honnête philosophe

Témoignages et contextes

- Aloyse Raymond NDIAYE - L’ultime leçon : « Retour à l’humain »

- Yacouba KONATÉ - Un penseur décisif

- Paul Christian KITI - Paulin Hountondji : une passion pour l’Afrique et pour la raison

- Mogobe B. RAMOSE - « Brother », he called me

- D. A. MASOLO - Taking our problems seriously: the Legacy of Paulin J. Hountondji

Philosophie, oralité et savoirs endogènes

- Abdoulaye Elimane KANE - Hountondji préfacier

- Marie-Rose ABOMO-MAURIN - Paulin J. Hountondji : une introduction pour la « démarginalisation » totale de l’Afrique

- Abel KOUVOUAMA - Le penser philosophique chez Paulin Hountondji : itinéraire exemplaire d’un précurseur

- Mahamadé SAVADOGO - Conjectures à partir du projet de philosopher dans une langue africaine, le mooré du Burkina Faso

- Ariane DJOSSOU SEGLA - Cultures africaines et genre : le sens d’un féminisme africain

- Willy BONGO-PASI - Paulin Hountondji et les enjeux épistémiques de la pensée africaine

- Issiaka P. Latondji LALÈYÊ - Pensée sauvage et pensée des sauvages. Regard sur le versant culturel de la science

Philosophie, science et politique

- Salim ABDELMADJID - Actualités et spectralités de Paulin J. Hountondji : introduction à « Des “Socrate” par milliers ? » de Paulin J. Hountondji

- Paulin J. HOUNTONDJI - Des « Socrate » par milliers ?

- Patrice VERMEREN - Les yeux husserliens de Paulin Hountondji, juge de la philosophie africaine de notre temps

- Souleymane Bachir DIAGNE - Paulin Hountondji : au-delà de la critique de l’ethnophilosophie

- Charles Romain MBÉLÉ - Paulin Hountondji critique de la métaphysique

- Nkolo FOÉ - Paulin Hountondji et la boîte de Pandore des savoirs endogènes

- Emmanuel M. BANYWESIZE - La liberté selon Paulin Hountondji : condition de la philosophie, de la politique et de la science en Afrique

- Jean Godefroy BIDIMA - Miroirs et germinations : Hountondji, lecteur de Husserl et penseur de la Lebenswelt

Notices bio-bibliographiques des contributrices et des contributeurs