Joël Cornette, Anne d'Autriche. La régente absolue.

Fille d’un roi d’Espagne, elle partit à quatorze ans épouser un roi de France, sans autre mission que de lui donner un héritier ni autre liberté que de cultiver sa grande dévotion. Le destin en décida autrement : Anne d’Autriche sera la dernière régente de l’Ancien Régime — une « régente absolue », dira Voltaire — et la dernière femme à gouverner la France.

Tenue à distance par un Louis XIII soupçonneux et un Richelieu toujours aux aguets, elle allait s’éveiller à la politique, à quarante-deux ans, sous l’empire de la nécessité, pour sauver le trône de son fils, l’enfant roi Louis XIV. Durant son bref « règne » (1643-1651), la monarchie faillit sombrer sous les coups de multiples révoltes, les guerres domestiques de la Fronde, moment explosif, le plus périlleux que connut la royauté avant 1789. Face à des événements inopinés, des affronts, des trahisons, comme celle de Condé, premier prince du sang, elle sut faire preuve, secondée par Mazarin, d’une grande intelligence politique, mélange de pragmatisme, de persuasion et d’indomptable courage. Avant de rétablir coûte que coûte la paix intérieure, antichambre du grand règne de guerre et de gloire auquel son fils allait associer son nom.

Anne d’Autriche incarne le pouvoir au féminin : une reine éminemment politique, percluse de piété, que le hasard des circonstances destina à piloter sans faiblesse dans la tempête le navire malmené de l’État. Par-delà les polémiques et les dénigrements dont on l’a souvent accablée, cette biographie la restitue telle qu’elle fut. En majesté.

