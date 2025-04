Prix de thèse Jeanne Hersch

Le RRA, Réseau de recherche sur le Racisme et l’Antisémitisme, renouvelle son Prix de thèse nommé « Prix Jeanne Hersch », honorant celle qui, dans son article « Sur la notion de race » (Revue Diogène, n°59/1967), élaborait une distinction claire entre « racisme hitlérien » d’extermination et « racisme colonialiste » d’exploitation.

Un jury composé de spécialistes de différentes disciplines et présidé par Yann JUROVICS, Maître de conférences en Droit international, siégera afin de décerner ce prix.

Ce prix honorera une thèse qui contribuera à analyser au sens large les phénomènes du racisme ou de l’antisémitisme et à comprendre leurs logiques spécifiques.

—

Le jury est composé des spécialistes suivants :

Joëlle ALLOUCHE-BENAYOUN, Maître de conférences honoraire en psychologie, Université Paris 12, membre du GSRL (CNRS), psychosociologue

Gérard BENSUSSAN, Professeur émérite en Philosophie, Université de Strasbourg, philosophie (générale), philosophie « juive », domaine judéo-allemand

Jacques EHRENFREUND, Professeur d’Histoire, Université de Lausanne, Histoire des Juifs et du judaïsme pour les périodes modernes et contemporaines

Yann JUROVICS, Maitre de conférences en Droit international, Paris Saclay, spécialiste de justice internationale, génocide, crime contre l’humanité.

Joël KOTEK, Professeur émérite en Histoire, Président de l'Institut Jonathas (Bruxelles) ; spécialités : Antisémitisme - Shoah - Génocide

Sébastien MOSBAH-NATANSON, Maître de conférences en sociologie, Sorbonne Université, spécialiste d’histoire sociale et intellectuelle de la sociologie, des études juives et d’antisémitisme, des idéologies politiques et sciences sociales

Perrine NAHUM, Historienne, Directrice de recherches au CNRS, spécialiste d’histoire du judaïsme, de philosophie de l'histoire et de théorie politique

Stéphanie ROZA, Philosophe, Chargée de recherches au CNRS, spécialiste de philosophie générale, de philosophie morale et politique, d’histoire des idées politiques

Jean SZLAMOWICZ, Professeur, Université de Boulogne, linguiste

Paul ZAWADZKI, Maître de conférences en sciences politiques, Université Paris 1/GSRL-EPHE-CNRS, spécialiste de philosophie politique et sciences sociales.

Pour contribuer à promouvoir la recherche sur le racisme et l’antisémitisme, ainsi que sur la lutte contre ces phénomènes, le Réseau de recherche sur le Racisme et l’Antisémitisme (RRA) associé à l’Institut Jonathas, Centre d’études et d’action contre l’antisémitisme (Bruxelles), décerne un prix de thèse bisannuel, toutes disciplines confondues, qui vise à récompenser un travail de recherche innovant en langue française.

Les champs d’étude concernés sont volontairement très larges. Les travaux récompensés, essentiellement des thèses de doctorat, peuvent évidemment aborder le racisme et l’antisémitisme par les prismes de leurs différents champs d’étude et de thèmes (comme, par exemple, la ville, la justice, le travail, l’éducation, l’école, les conflits interethniques, la psychologie, les médias, …).

—​​

CONDITIONS DE CANDIDATURE

Les candidats doivent avoir soutenu leur thèse et avoir été admis au titre de docteur au cours de l’une des deux années civiles précédant celle de la remise du prix soit entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025. Les thèses doivent être rédigées en langue française.​

Une dotation de 4000 euros récompensera le lauréat.​

Le dossier de candidature (entièrement dématérialisé) comprendra les pièces suivantes :​

Un CV

Une version électronique de la thèse rédigée en langue française (au format Word et PDF)

Une version électronique du rapport de soutenance

Un résumé de la thèse de 5 pages maximum

Une lettre d’accompagnement précisant les projets de recherche du candidat.

—

Tout dossier incomplet ou déposé hors délai sera automatiquement écarté de la sélection

Réception des dossiers avant le 28 février 2026.

Remise du prix de thèse dans un lieu qui sera indiqué ultérieurement.

Le dossier sera envoyé à l’adresse générique : prixdetheseRRA@gmail.com