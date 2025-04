La revue Bibliodiversité : "Les (r)évolutions de la lecture. Des pratiques et des supports en pleine mutation"

La lecture profonde, longue et complexe disparaît au profit d’une lecture plus immédiate. L’image fait irruption partout, comme le montre le triomphe des mangas et des BD. La lecture éclectique est remplacée par une spécialisation dans un genre donné. Les temps de lecture de livres se réduisent (ou se métissent) au profit du temps d’écran. Le livre audio fait une percée remarquée – mais relève-t-il de la lecture ?

Pourtant, on n’a jamais autant lu, en tous cas en ligne. La littérature jeunesse se porte bien. Des communautés soudées fourmillent de recommandations de titres. Des Instagrammeuses stars font vendre des centaines d’exemplaires et les rayons mangas des librairies sont peuplés d’ados.

Doit-on en déduire que cette lecture en pleine (r)évolution est avant tout marquée par une rupture générationnelle ? Que l’image et le son représentent l’avenir de la lecture ? Et comment donner le goût de lire de tout ? Autant de questions – parmi d’autres – qui sont abordées dans ce livre.

Sommaire…

Contributeurs et contributrices : Étienne Galliand, éditions Double ponctuation, membre de la Rédaction de la revue Bibliodiversité, Olivier Bessard-Banquy (université de Bordeaux Montaigne), Éliante Gouny (Sciences Po Rennes), Maureen Hosay (université de Gand et d’Anvers), Christelle Rogues (libraire à Versailles), Maryanne Wolf (université de Californie, USA), Francisco Albarello (université Australe, Argentine), Mohamed-Sghir Janjar (ex-Fondation Al Saoud, Maroc), Marine Siguier (université du Havre Normandie), Cécile Barth-Rabot (université Paris-Nanterre), Raphaële Gilbert (conservatrice des bibliothèques), LALCA, Marie Coirié (designer), Raja Fenniche (université de la Manouba, Tunisie), Leï (travailleureuse social·e), Alexandre Duval-Stalla (Lire pour en sortir), Unique en son genre (Belgique), Céline Cerny (fondation Bibliomédia, Suisse), Florie Boy et Coline Renaudin (mairie de Toulouse), Cécile Palusinski (La plume de Paon), Léa Gross (Office fédéral de la Culture, Suisse), Laurent Mossen (Plan Lecture, Belgique) ; Diane-Sophie Couteau (Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgique), Lucie Daudin (ministère de la Culture).