Revue de Métaphysique et de Morale, 2024-3 : "Femmes philosophes au XVIIe siècle" (dir. Anne-Liese Rey)

Le dossier, coordonné par Anne-Lise Rey, intitulé « Femmes philosophes à l’époque moderne » s’inscrit dans le renouveau de l’histoire de la philosophie qui vise à montrer l’importance de la contribution des femmes et à leur redonner une place dans l’historiographie. Les études rassemblées dans ce dossier témoignent de l’inscription de ces femmes philosophes dans la discussion philosophique de leur temps, qu’il s’agisse de la méthode de la connaissance, de métaphysique ou de philosophie morale, comme de la singularité de leur approche et de l’originalité des formes littéraires qu’elles empruntent.

Ce dossier est accompagné par la traduction par Philippe Hamou d’un manuscrit de Locke intitulé Of Study. Dans ce texte, Locke propose une réflexion sur l’organisation du savoir humain, la méthode et la conduite de l’entendement. Ce texte inédit en français est particulièrement important pour l’éthique intellectuelle qu’il formule. On y retrouve l’une des questions centrales de l’Essai: quelles dispositions morales et psychologiques doivent être cultivées si l’on veut parvenir à la connaissance?

