Walter Rodney, Comment l'Europe sous-développa l'Afrique (1972)

Comment l’Europe sous-développa l’Afrique interroge le partage du monde en deux catégories, celles du sous-développement et du développement, et démontre à travers une grille d’analyse marxiste que le sous-développement de l’Afrique est le résultat direct de l’exploitation et de la domination du continent par les puissances coloniales européennes. Plus important encore, Walter Rodney avance que l’Europe a non seulement appauvri l’Afrique, mais qu’en retour l’Afrique a contribué, dans des proportions largement sous-estimées, au développement de l’Europe. Fort de cette démonstration, l’auteur donne également des pistes pour la mise en place de politiques plus justes et équitables qui favoriseraient le développement d’une justice sociale en Afrique.

Initialement publié en 1972, ce texte a eu une influence majeure sur le monde académique anglo-saxon et continue aujourd’hui d’être étudié dans le champ des études postcoloniales, bon nombre de problèmes soulevés dans le livre étant toujours d’une actualité brûlante. En effet, le fossé des inégalités entre l’Afrique et l’Occident s’est accentué au cours des cinquante dernières années, alors que la pauvreté gangrène aujourd’hui l’Afrique. Le temps n’a pas atténué la pertinence des idées avancées dans le livre ni la puissance de son argumentaire.

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr :

"Les veines ouvertes de l’Afrique", par David Castañer (le 8 avril 2025).

Publié en 1972, How Europe Underdeveloped Africa est rapidement devenu un classique de l’histoire moderne africaine et des études postcoloniales dans le monde anglophone. Restée largement inconnue en France, cette œuvre de Walter Rodney (1942-1980) vient d’être traduite en français. Il était grand temps !