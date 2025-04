Sophie Noël, Le Petit commerce de l'indépendance. Une sociologie de la librairie au début du XXIe s.

On a pu penser les librairies menacées de disparition par l’efficacité des algorithmes de recommandation et des plateformes de vente en ligne. Leur rôle semble pourtant réaffirmé en ce début de XXIe siècle : valorisées dans les médias, plébiscitées par leur clientèle, soutenues par les pouvoirs publics, portées par de nouveaux profils de libraires, elles bénéficient d’un statut particulier parmi les commerces culturels. Leur réussite tient au fait qu’elles ont misé sur le conseil et la singularité de l’expérience en magasin. Elles ont su mettre en avant une identité « indépendante » qui, malgré le flou qui l’entoure, constitue une ressource précieuse pour se différencier dans le domaine culturel. Les librairies représentent ainsi bien plus que des lieux où acheter et découvrir des livres : leur succès participe de la montée en puissance de modes de consommation alternatifs, plus « authentiques » et incarnés.

Le livre s’appuie sur une enquête menée en France, pays de « l’exception culturelle », et en Grande-Bretagne, l’un des marchés du livre les plus dérégulés au monde, et mobilise un vaste matériel empirique (entretiens, observations, corpus médiatique). Il met en valeur des traits communs à l’évolution du commerce du livre des deux côtés de la Manche et permet de comprendre pourquoi les librairies continuent d’incarner un modèle désirable d’accès aux ouvrages à l’heure du « tout numérique ».

—

Sommaire

Les librairies indépendantes au début du XXIe siècle

Un portrait contrasté

Le renouveau des librairies indépendantes

Les librairies indépendantes en Grande-Bretagne : une évolution paradoxale

L’indépendance en librairie : une identité, une pratique et un enjeu

Une identité personnelle et professionnelle sous contraintes

L’indépendance, un enjeu institutionnel et politique

Les librairies indépendantes, lieux d’expérience et de prescription

Des lieux « expérientiels »

La médiation, toujours recommencée

Un modèle social alternatif ?

—

Sophie Noël est sociologue du livre et de l’édition et professeure à l’université Paris-Panthéon-Assas (Institut français de presse-Carism). Elle a notamment publié L’Édition indépendante critique : engagements politiques et intellectuels (Presses de l’Enssib, nouvelle édition 2021).

—

