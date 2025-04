Henri Roorda, Réciter moins, résister mieux

Édition préparée et préfacée par Alain Ausoni et Anne-Lise Delacrétaz.

Henri Roorda, maître de mathématiques lausannois d’origine hollandaise (1870-1925), à ses heures journaliste, conférencier, essayiste et auteur dramatique, n’a cessé d’écrire sur l’école. Paru en 1917, son premier pamphlet pédagogique, Le pédagogue n’aime pas les enfants, connaît un grand retentissement. Et contrairement à ce qu’il craignait en 1925 dans le second, Avant la grande réforme de l’an 2000, ses textes sur l’école n’ont pas «sombré, comme beaucoup d’autres ouvrages, dans l’océan des imprimés». Lire les écrits pédagogiques de Roorda aujourd’hui, c’est se demander, derrière les grands principes, ce qu’on apprend dans nos écoles. Et pourquoi ? Et comment ?

Le souhait que Le pédagogue n’aime pas les enfants figure obligatoirement parmi les lectures de tous les enseignants en formation a déjà été formulé. Cette édition fait mieux qui réunit pour la première fois les principaux essais pédagogiques de Roorda.

En 1923, Roorda conclut l’une de ses dernières conférences pédagogiques par une formule qui donne son titre à cette édition : «Que l’école apprenne à l’enfant à réciter moins, à résister mieux». Sous sa plume comme dans ses propos, elle communique plus qu’un espoir, une exigence. Celle d’une École dans laquelle les pédagogues ne donneraient pas de leçons.