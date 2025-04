Jean-Marc Luce (dir.), Observateurs et spectateurs dans l'art et la littérature de l'Antiquité au XVIIe siècle

Beaucoup d’auteurs se sont interrogés sur la signification des images, leur morphologie, leurs styles, leur symbolique et tous les messages qu’elles nous envoient. Peu se sont interrogés cependant sur la question de qui voit quoi. Au premier abord, cette question peut paraître évidente. Le spectateur voit l’image, mais on a vite fait de découvrir qu’il y a d’autres intervenants : ce sont les observateurs. Ce peut être des personnages figurant dans l’image, ce peut être l’image elle-même, ce peut être encore un observateur non représenté, celui qui est censé avoir vu la scène figurant dans l’image : l’observateur implicite. Ce constat vaut pour les images, mais la question du point de vue est tout aussi essentielle dans l’étude de la littérature, et des observateurs s’y décèlent aussi dans l’implicite du texte.

À partir de ces questions, l’ouvrage interroge les trois instances que constituent le spectateur, l’observateur et le personnage. Ce faisant, il construit une histoire de l’image jusque-là insoupçonnée. Cette histoire entraîne dans son sillage une réflexion sur la subjectivité et la façon dont elle-même s’inscrit dans les différents moments de notre culture.

