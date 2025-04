Elvan Zabunyan, Réunir les bouts du monde

Réunir les bouts du monde est une rencontre avec des oeuvres visuelles, littéraires, musicales et critiques, étatsuniennes et caribéennes, qui portent en elles la mémoire de l’esclavage transatlantique. L’histoire de l’esclavage ne s’est pas arrêtée aux abolitions, elle s’est poursuivie par les expressions propres à la ségrégation, au racisme, aux lynchages, à la prison, aux répressions sociales, culturelles, politiques, policières des XXe et XXIe siècles dans l’ensemble des pays en ayant fait l’expérience.

En invoquant des artistes, écrivain·es et intellectuel·les qui ont fondé leur pratique sur la rupture irréversible provoquée par quatre siècles de commerce triangulaire, Elvan Zabunyan questionne ce que cette histoire continue de produire aujourd’hui. La survivance des traces mémorielles de l’esclavage et leur transmission sont un moteur fédérateur des créations artistiques, faisant du dispersement et de la fragmentation une question éminemment esthétique et poétique. Les allers-retours dans l’espace et dans le temps, ainsi que l’omniprésence d’un passé qui éclaire le présent, sont pensés par l’autrice comme des étreintes traversées d’affects, faisant de l’histoire de l’art qu’elle écrit un récit situé, sensible et engagé.

—

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article sur cet ouvrage :

"Art et mémoire", par Paul Bernard-Nouraud (le 5 avril 2025).

Vingt ans après Black is a Color. Une histoire de l’art africain-américain contemporain, qui, à maints égards, constitue également la seule monographie disponible à ce jour en France sur l’artiste David Hammons, Elvan Zabunyan publie Réunir les bouts du monde où elle approfondit la question des relations entre arts et mémoires de l’esclavage aux États-Unis.