Marie Bergström, La Sexualité qui vient. Jeunesse et relations intimes après #Metoo.

La jeunesse est un laboratoire de sexualité. Notre époque en témoigne, avec la diffusion de nouvelles identifications et relations qui remettent en question des oppositions que l'on pensait éternelles, sinon naturelles, comme " homme/femme ", " hétéro/homo ", ou encore " en couple/célibataire ". L'hétérosexualité perd du terrain en faveur de la bisexualité et de la pansexualité, tandis que le couple se voit concurrencé par les " sexfriends ", " amitiés avec un plus ", " plans cul " et " coups d'un soir ". Plus que jamais politisée, l'intimité est travaillée par des normes nouvelles, tel en premier lieu le consentement.

Quelle est cette nouvelle sexualité qui se dessine ? L'incompréhension face aux mutations en cours donne lieu à des discours radicalement opposés : il y aurait, d'un côté, une " génération Tinder " qui enchaînerait les rencontres et ferait exploser les tabous d'antan et, d'un autre côté, une " génération no sex " qui se désintéresserait de la sexualité. Ces lectures, aussi contradictoires qu'erronées, résultent de la vaine tentative de lire les pratiques d'aujourd'hui avec les lunettes d'hier. Les cadres de la sexualité ont changé. Il faut changer de regard pour les voir.

Reposant sur une grande enquête inédite de l'Ined auprès de plus de 10 000 jeunes adultes de 18 à 29 ans, ce livre dessine un portrait des jeunesses françaises dans leur diversité et sous le prisme des relations intimes. Il montre comment le numérique, le moment #MeToo et la complexification des parcours ont profondément changé la vie affective et sexuelle, et éclaire les inégalités de genre, de classe et de race qui se nichent dans l'intimité.

Sociologue à l'Institut national d'études démographiques (Ined), Marie Bergström a publié Les Nouvelles Lois de l'amour. Sexualité, couple et rencontres au temps du numérique (La Découverte, 2019).



Avec les contributions de : Léonor Amilhat, Yaëlle Amsellem-Mainguy, Milan Bouchet-Valat, Michel Bozon, Géraldine Charrance, Paul Cochet, Titouan Fantoni-Decayeux, Constance Hemmer, Malena Lapine, Tania Lejbowicz, Florence Maillochon, Marion Maudet, Arno Muller, Pauline Mullner, Isabelle Parizot, Romain Philit, Clark Pignedoli, Delphine Rahib, Wilfried Rault, Arnaud Régnier-Loilier, Mathieu Trachman et Damien Trawale.