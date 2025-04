Prismes. Théorie critique, vol. 6 : "Vers une théorie éco-critique"

Dossier : Vers une théorie éco-critique

Gilles Moutot et Olivier Tinland, Écologie, éco-marxisme, théorie critique de la nature

Kohei Saito, L’écosocialisme de Marx et son héritage au XXIe siècle

Carl Cassegård, Éco-marxisme et théorie critique de la nature : deux perspectives sur l’écologie et la dialectique

Jean-Baptiste Vuillerod, L’écologie politique contemporaine peut-elle penser la « domination de la nature » ? Relire Adorno et Horkheimer aujourd’hui

Montage

Préoccupations écologiques au XIXe siècle. Textes rassemblés et présentés par Anne Kupiec

Le monde administré ou la crise de l’individu. Discussion entre Eugen Kogon, Max Horkheimer et Theodor W. Adorno (1950) Texte traduit et présenté par Katia Genel, Marion Maurin, Frank Müller, Aurélia Peyrical, Marion Picker, Jean-Baptiste Vuillerod

Minima Moralia Aurélien Bellanger, Lire Adorno

Lectures

Anne Kupiec, Le grand refus : Arno Münster, Herbert Marcuse et le « grand refus ». Vers une société non répressive?

Jean-Baptiste Vuillerod, Que faire de la Théorie critique ? Une lecture du Marché de la vertu d’Estelle Ferrarese et de La Fabrique de l’émancipation de Bruno Frère et Jean-Louis Laville