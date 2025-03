"Est-ce que l’on peut lire un texte sans s’interroger sur ce que c’est que de lire ?". La question posée par Pierre Bourdieu continue de hanter les sciences humaines. La décenie écoulée a vu paraître une importante série d’essais sur la lecture qui en examinaient les enjeux éthiques et existentiels, et la veine ne tarit pas. Objet transdisciplinaire débordant toujours largement le seul territoire de la théorie littéraire, la lecture passionne notamment dans ses usages empiriques – sa matérialité, les émotions qu’elle déclenche, ses effets thérapeutiques, jusqu’à sa possible fétichisation. Les dix recensions réunies dans le nouveau dossier critique d'Acta fabula « Nouveaux regards sur la lecture » dirigé par Léo Mesguich, Capucine Zgraja et Marion Moll offrent un large panorama sur un champ de recherche toujours aussi prolifique.

(Illustr. : Livre, mon ami : lectures enfantines, 1914-1954, par Annie Renonciat, catalogue de l'exposition présentée à la Bibliothèque Forney à l'automne 1991, ©Gallica)