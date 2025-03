Partant de la commémoration du centenaire de la naissance d’Anne Perrier (2022) et de Philippe Jaccottet (2025), et plus largement, de la célébration nécessaire d'une génération importante (Chappuis, Bouvier, Voisard, Pache, Chessex, Chappaz etc. ), les Rencontres Panoramage. Autour des pratiques poétiques suisses contemporaines de langue française proposées du 19 au 22 mars par la Sorbonne nouvelle et la Cité Internationale de la langue française, en partenariat avec le Centre culturel suisse et la Maison de la Poésie, s'intéressent aux propositions poétiques portées par leurs successeurs, qu'ils s'inscrivent dans cette filiation, ou dans celle d'autres écrivains de la même génération, ou enfin qu'ils décident plutôt de rompre avec leurs aînés. Le colloque "Pratiques poétiques contemporaines suisses de langue française : quelles perspectives ?" propose un état des lieux de la création poétique contemporaine de langue française issue de Suisse, vingt ans après l’apparition de l’anthologie intitulée La Poésie en Suisse romande depuis Blaise Cendrars (Seghers, 2005). Durant ces quatre jours, des lectures feront entendre des autrices et des auteurs de différentes générations aux pratiques poétiques très différentes, polyformes ou intermédiales. La manifestation offre aussi plusieurs expositions et performances, dont la première présentation en France du travail plastique d'Alexandre Voisard (1930-2024) : Printemps prodigue - Quadratures.