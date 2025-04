Wolf Feuerhahn, Progrès

Anamosa, collection "Le Mot est faible", mars 2025

« Progrès » fait partie de ces mots qui, de nos jours, suscitent l’enthousiasme mais aussi la méfiance, et ce à droite comme à gauche du spectre politique. Comment en est-on arrivé là ? Quelles valeurs lui sont attachées ? Ce fait est-il nouveau ? Ceux et celles qui voient dans la technologie l’avenir de l’humanité font du « progrès » un étendard. Mais beaucoup en sont convaincus : à un temps où le progrès faisait l’unanimité aurait succédé une époque où il faudrait se méfier de la foi dans le progrès. À gauche, nombreux sont ceux qui considèrent encore le progrès social comme un idéal. Mais comment l’atteindre sans prendre en compte des objectifs économiques (la croissance et la plus-value) dont les conséquences sociales, géopolitiques et écologiques sont désastreuses ? Ceux qui, à droite, le pourfendent y voient un primat du matérialisme, de l’individualisme et du consumérisme auxquels il faudrait opposer l’importance des traditions.

Pour y voir plus clair et ne pas être victime des usages polémiques du terme, il est crucial de saisir combien depuis le XVIIIe siècle, « progrès » n’a cessé d’être un mot débattu. Pour comprendre ces controverses, il faut retraverser ses usages et ses adjectivations : progrès scientifique, technologique, économique, industriel, social voire écologique. Il faut également s’arrêter sur son substantif associé « progressisme ». Terrain de lutte, le mot « progrès » offre une clé de lecture des trois derniers siècles et des conflits sociaux et de principes.

Sommaire

Progressisme versus nationalisme ?

De quoi « progrès » est-il le nom ?

Les « progrès des sciences et des arts » : un débat entre savants

Le progrès : un mot d’ordre révolutionnaire ?

L’ombre portée de la Révolution française

Le progrès avec un P majuscule

Face aux chantres du Progrès, ses contempteurs

Le progrès : un mot tabou de la science historique ?

Face à la crise, sauver le progrès

Le Progrès, sécularisation du salut ?

Malgré la bombe… le progrès ?

« Le progrès » en question à l’âge de la crise environnementale

Références

Remerciements